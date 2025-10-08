22:38, 08 Қазан 2025 | GMT +5
Германияда қытайлық Temu онлайн платформасына қатысты іс қозғалды
Қытайда орналасқан Temu онлайн платформасы өте арзан ұсыныстармен сатып алушылардың назарын өзіне аударып отыр және олар ЕО-ға мүше елдер арасында кеңінен танымал. Еуропада бұл қызмет түрін ай сайын 100 миллионнан астам қолданушы пайдаланады.
Шамамен бір жыл бұрын онлайн платформа неміс сатушыларына қолжетімді болды.
Брюссельде Temu ЕО тұтынушылық заңнамасын және онлайн платформалар ережелерін бұзуы мүмкін деген айыппен тергеліп жатыр.
Осыған дейін Еуроодақ Temu-ды цифрлық қызметтер туралы заңды бұзды деп айыптаған болатын.