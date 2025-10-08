KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:38, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Германияда қытайлық Temu онлайн платформасына қатысты іс қозғалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Германияның Федералды монополияға қарсы басқармасы қытайлық компаниядан «Германия нарығындағы сатушыларға баға белгілеуге болмайтын талаптар қоюы мүмкін» деп күдіктенеді. Осыған байланысты тергеу жүргізіледі, деп хабарлайды Kazinform DW-ге сілтеме жасап.

    Германияда қытайлық Temu онлайн платформасына қатысты іс қозғалды
    Фото: Freepik

    Қытайда орналасқан Temu онлайн платформасы өте арзан ұсыныстармен сатып алушылардың назарын өзіне аударып отыр және олар ЕО-ға мүше елдер арасында кеңінен танымал. Еуропада бұл қызмет түрін ай сайын 100 миллионнан астам қолданушы пайдаланады.

    Шамамен бір жыл бұрын онлайн платформа неміс сатушыларына қолжетімді болды. 

    Брюссельде Temu ЕО тұтынушылық заңнамасын және онлайн платформалар ережелерін бұзуы мүмкін деген айыппен тергеліп жатыр. 

    Осыған дейін Еуроодақ Temu-ды цифрлық қызметтер туралы заңды бұзды деп айыптаған болатын. 

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Германия Қытай Сауда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар