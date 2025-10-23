Германияда құс тұмауынан мыңнан астам тырна қырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның солтүстік-шығысында орналасқан Линум қаласының маңындағы шалғындар мен таяз сулы аймақтардан көптеген өлі тырна табылды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ шетелдік БАҚ-қа сілтеме жасап.
Өте қысқа уақыт ішінде құс тұмауынан 1000-нан астам тырна қырылған. Арнайы операция кезінде қорғаныс киіміндегі еріктілер құстардың өлекселерін жинап, аумақтан алып кеткен.
— Біздің ойымызша, бұл нағыз апат. Себебі бұл — құстардың негізгі демалатын орындарының бірі. Осы жерден үлкен топтар басқа тұрақтарға қарай ұшады. Келесі аялдама — он шақырым жерде, ал одан кейінгісі екі мың шақырым қашықтықта, Францияның орталығында. Содан кейін олар Пиреней арқылы Испанияға өтеді. Мұның бәрі өте қысқа мерзімде орын алады, — деді Бранденбургтің Қоршаған ортаны қорғау агенттігі жанындағы Түрлер бойынша құзыреттілік орталығының басшысы Норберт Шнеевайс.
Оның айтуынша, басқа демалыс орындарында да осындай жағдай тіркелген — тырналармен қатар қаздар мен қарғалардың да өлекселері табылған.
Маманның сөзінше, қазіргі уақытта тырналар мен басқа да жабайы құстар популяциясын қорғаудың бірден-бір шарасы — ауырған және өлі құстар туралы дереу хабарлап, олардың өлекселерін жылдам жинау. Бұл шара аурудың әрі қарай таралуының алдын алу үшін қажет, себебі індетті қарғалар, суқұзғындар мен түлкілер сияқты өлексемен қоректенетін жануарлар таратуы мүмкін.
Бұдан бұрын Германияның солтүстігінде құс тұмауы өршіп бара жатқанын жазғанбыз.