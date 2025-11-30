Германияда оңшыл жастар ұйымын құруға қарсы жаппай наразылық акциялары өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – «Германияға балама» партиясы «Германия ұрпағы» атты жаңа жастар ұйымын құрды, деп хабарлайды DW.
Ол Гисен қаласында тәртіпсіздікке ұласқан солшылдардың жаппай наразылығы аясында құрылды. dpa хабарлағандай, жаңа ұйым сол күні шамамен 800 қатысушыдан құралған құрылтай съезінде қабылдаған жарғыға сәйкес, оның алдындағы «Жас альтернатива» партиясына қарағанда, «Германияға баламамен» тығыз байланыста болуы керек.
Бранденбург штатының парламентіндегі 28 жастағы депутат Жан-Паскаль Хом съезде «Германия ұрпағы» ұйымының төрағасы болып бекітілді. Бұл лауазымға басқа кандидат болған жоқ.
Германия кәсіподақтар конфедерациясының (DGB) мәліметі бойынша, бас партияның құрылған күні Гисендегі наразылық акцияларына 20 000-нан астам адам қатысқан.
Осыған байланысты Гессен мен Тюрингиядағы DGB аймақтық кеңсесінің басшысы Михаэль Рудольф мұны «мизантропия мен бөлінуге қарсы әсерлі және терең демократиялық белгі» деп жариялады.
«Германияға балама» партиясының тең төрағасы Алис Вайдельдің айтуынша, бундестагтағы 35 жастағы депутат Юлиан Шмидт Гисенде соққыға жығылған. Ол dpa агенттігіне берген сұхбатында сол күні көлігін тоқтатқаннан кейін өзіне шамамен 20 адам шабуыл жасағанын растады.
Айта кетейік, Германияның Конституцияны қорғау жөніндегі федералды кеңсесі осы жылы мамырда ұлттық популистік «Германияға балама» партиясын экстремистік ұйым деп жариялады.