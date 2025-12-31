Германияда ұрылар банктен шамамен 30 млн еуро тонап кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Германиядағы Sparkasse банкінде сейфтерді бұзу салдарынан мыңдаған адам зардап шекті, деп хабарлайды DW.
Гельзенкирхен қаласындағы Sparkasse банкінің бөлімшесінде шамамен 3 200 сейф бұзылған, салдарынан 2 500-ден астам адам зардап шекті. Толық соманы айту мүмкін емес, өйткені банк әдетте сейфтердің ішіндегі мүліктің нақты құрамын білмейді; онда көбіне ақша, алтын және зергерлік бұйымдар сақталады.
Дегенмен, сарапшылар бұл жағдайды Германияның криминалды полиция тарихындағы ең ірі ұрлықтардың бірі деп сипаттайды.
Ұрлық 29 желтоқсан дүйсенбі күні түнде анықталған, сол кезде өрт сигнализациясының іске қосылуына байланысты өрт сөндірушілер мен полицейлер банк ғимаратын тексерген.
Тергеу деректері бойынша, қылмыскерлер қосалқы автотұрақ арқылы және бірнеше бөлмеден өтіп, сейф бөлмесінің қабырғасын тесіп, бұзып кірген. Бұл үшін олар мықты арнайы бурды қолданған.
Куәлардың айтуынша, қылмыс болған кезде бірнеше ер адам үлкен сөмкелерімен автотұрақтың баспалдағында тұрған. Бейнежазбалардан Ганноверден ұрланған нөмірі бар қара автокөлік көрінеді.
Гельзенкирхендегі банк ғимараты алдында алаңдаған клиенттердің жиналуына қарамастан, Sparkasse банкі өз сайтында бөлімшеге бармауға кеңес берді.
— Қазіргі уақытта біз сақтандыру компаниясымен бірге клиенттерге мүмкіндігінше ыңғайлы түрде залалды өтеу жолын келісіп жатырмыз, — деп хабарлады банк.
Айта кетейік, бұған дейін Париждегі Луврге ұры түсіп, Наполеонның әшекейлері қолды болған еді.