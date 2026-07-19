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    Германиядағы орман өрті 390 гектарға жуық аумақты шарпыды

    АСТАНА. KAZINFORM – Германияның солтүстігіндегі Мюриц ұлттық саябағында шыққан орман өрті шамамен 388 гектар аумақты шарпыды. Өртті сөндіруге Бундесвер әскери қызметшілерін қоса алғанда 370-ке жуық адам жұмылдырылды, деп хабарлайды БЕЛТА.

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    Фото: Yonatan Sindel/Flash90

    Өрт туралы алғашқы хабарлама дүйсенбі күні түскен. Осы уақыт ішінде билік жақын маңдағы бірнеше ауылдың тұрғындарын бірнеше рет эвакуациялады.

    Өрттің кең таралуына ұзақ уақыт бойы жауын-шашынның болмауы әсер етіп отыр. Бұған қоса, батыстан соққан жел жалынның күшеюіне себеп болуда. Мамандардың болжамынша, демалыс күндері тілсіз жау шығыс және оңтүстік-шығыс бағытта одан әрі таралуы мүмкін.

    – Өртті сөндіру жұмыстары бұл аумақта бұрынғы кеңестік әскери полигонның орналасуына байланысты күрделеніп отыр. Себебі жарылмай қалған оқ-дәрілердің қаупі әлі де сақталған. Сондықтан өрт сөндірушілер негізінен арнайы техника кіре алатын әрі құтқарушылар үшін қауіпсіз саналатын шығыс бөлікте жұмыс жүргізіп жатыр, – деп жазды басылым.

    Мюриц ұлттық саябағының аумағы 322 шаршы шақырымды құрайды. Оның басым бөлігін қарағайлы орман алып жатыр. Сондай-ақ саябақ аумағында 107 көл, оның ішінде Мюриц көлінің бір бөлігі орналасқан.

    1945-1993 жылдар аралығында қазіргі қорықтың бір бөлігі Кеңес армиясының әскери полигоны ретінде пайдаланылған.

    Айта кетейік, бұған дейін Германиядағы аптап ыстықтан 5 мыңнан астам адам көз жұмғаны хабарланған болатын.

    Германия Өрт Орман
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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