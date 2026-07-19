Германиядағы орман өрті 390 гектарға жуық аумақты шарпыды
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның солтүстігіндегі Мюриц ұлттық саябағында шыққан орман өрті шамамен 388 гектар аумақты шарпыды. Өртті сөндіруге Бундесвер әскери қызметшілерін қоса алғанда 370-ке жуық адам жұмылдырылды, деп хабарлайды БЕЛТА.
Өрт туралы алғашқы хабарлама дүйсенбі күні түскен. Осы уақыт ішінде билік жақын маңдағы бірнеше ауылдың тұрғындарын бірнеше рет эвакуациялады.
Өрттің кең таралуына ұзақ уақыт бойы жауын-шашынның болмауы әсер етіп отыр. Бұған қоса, батыстан соққан жел жалынның күшеюіне себеп болуда. Мамандардың болжамынша, демалыс күндері тілсіз жау шығыс және оңтүстік-шығыс бағытта одан әрі таралуы мүмкін.
– Өртті сөндіру жұмыстары бұл аумақта бұрынғы кеңестік әскери полигонның орналасуына байланысты күрделеніп отыр. Себебі жарылмай қалған оқ-дәрілердің қаупі әлі де сақталған. Сондықтан өрт сөндірушілер негізінен арнайы техника кіре алатын әрі құтқарушылар үшін қауіпсіз саналатын шығыс бөлікте жұмыс жүргізіп жатыр, – деп жазды басылым.
Мюриц ұлттық саябағының аумағы 322 шаршы шақырымды құрайды. Оның басым бөлігін қарағайлы орман алып жатыр. Сондай-ақ саябақ аумағында 107 көл, оның ішінде Мюриц көлінің бір бөлігі орналасқан.
1945-1993 жылдар аралығында қазіргі қорықтың бір бөлігі Кеңес армиясының әскери полигоны ретінде пайдаланылған.
Айта кетейік, бұған дейін Германиядағы аптап ыстықтан 5 мыңнан астам адам көз жұмғаны хабарланған болатын.