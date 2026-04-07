Германияға қазақстандық мұнайды жеткізу көлемі артады
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Баварияның (ГФР) халықаралық ынтымақтастық пен Еуропа мәселелері жөніндегі министрі Эрик Байсвенгермен кездесті.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, келіссөз барысында тараптар Қазақстан мен Бавария арасындағы энергетика саласындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады. Әсіресе, қазақстандық мұнай жеткізілімдерін дамытуға ерекше назар аударылды.
Ерлан Ақкенженов Қазақстан мен Германия арасындағы өзара іс-қимылдың жүйелі әрі көпсалалы сипатқа ие екенін атап өтті. Ынтымақтастық дәстүрлі энергетика, мұнай өңдеу, машина жасау, жаңартылатын энергия көздері және «жасыл сутегі» бағыттарын қамтиды.
— Кездесу барысында Германиядағы Шведт мұнай өңдеу зауытына отандық мұнайды жеткізу жайы талқыланды. Министрдің айтуынша, бұрын жасалған келісімдер нәтижесінде «Дружба» мұнай құбыры арқылы тасымал көлемі тұрақты түрде өсіп келеді. 2023 жылы көрсеткіш 1 млн тоннадан асса, 2025 жылы 2,1 млн тоннаға жеткен. 2026 жылы бұл көлемді 2,5 млн тоннаға дейін арттыру жоспарланып отыр, — делінген хабарламада.
Индустриялық ынтымақтастық аясында Siemens Energy компаниясының Қазақстанның энергетикалық инфрақұрылымын жаңғыртудағы рөлі назарға алынды. Қазіргі уақытта Алматы ЖЭО-2-ні реконструкциялау жобасы іске асырылып, газ турбиналық жабдықтар жеткізіліп, монтаждалып жатыр. Сонымен қатар, қазақстандық мамандарды оқыту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осындай ынтымақтастық Түркістан бу-газ қондырғысын салу жобасында да жалғасады.
Серіктестіктің маңызды бағыты — жаңартылатын энергия көздерін дамыту. Немістің Goldbeck Solar GmbH және Solarnet Investment GmbH компаниялары Қарағанды облысында жалпы қуаты 176 МВт болатын күн электр стансаларын салып жатыр.
Маңғыстау облысындағы HYRASIA ONE жобасы стратегиялық мәнге ие. Жоба «жасыл сутегі» мен аммиак өндірісін қамтиды. Оған қуаты 40 ГВт-қа дейін жел және күн электр станциялары мен 20 ГВт-қа дейінгі электролизер кешені кіреді. Болашақта жылына 2 млн тоннаға дейін сутегі өндіру мүмкіндігі қарастырылған.
Кездесу қорытындысында тараптар әріптестікті одан әрі дамытуға мүдделі екенін жеткізді. Сондай-ақ екіжақты энергетикалық ынтымақтастықтың тұрақты дамып келе жатқаны және оның жаһандық энергетикалық көшу мен орнықты даму мақсаттарына сай екені атап өтілді.
Осыған дейін Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов Каспий құбыр консорциумына дрондар шабуылынан кейін қазақстандық мұнай тасымалы қалай жүріп жатқанын айтып берді.