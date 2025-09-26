Германияның Bosch компаниясы 13 мың жұмыс орнын қысқартады
АСТАНА.KAZINFORM - Неміс инжиниринг алыбы еуропалық автомобиль нарығындағы дағдарыс созылып жатқандықтан, жұмыс орындарын қысқарту 2,5 миллиард еуро үнемдейді деп үміттенеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Euronews хабарлауынша, Bosch 2030 жылға қарай автокөлік бөлшектері бизнесінде шамамен 13 000 жұмыс орнын қысқартады, бұл оның әлемдік жұмыс күшінің шамамен 3% құрайды.
Компанияның, әсіресе Штутгарт аймағындағы бас кеңсесі қатты зардап шекті, ал Фейербах және Швибердинген сияқты аудандарда тағы мыңдаған жұмыс орындары қысқартылады.
Инженерлік алпауыт еуропалық автомобиль өнеркәсібі құлдырауын жалғастырып жатқандықтан, өзінің 2,5 миллиард еуро шығынын «мүмкіндігінше тез» өтеуді мақсат етіп отыр.
Компания зардап шеккен қызметкерлермен дереу келіссөздерді бастайтынын мәлімдеді.
Айта кетейік, Германия жасыл энергетикаға берілетін субсидияларды қысқартқысы келеді.