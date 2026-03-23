Германияның Рейнланд-Пфальц федералдық жерінде сайлау аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні Германияның Рейнланд-Пфальц жерінде өңірлік сайлау өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі меншікті тілшісі.
Бұл жылдағы бес өңірлік сайлаудың екіншісі болып отыр, ал бірінші сайлау 8 наурызда Баден-Вюртембергте өткен еді. 2025 жылы федералдық деңгейде үкімет ауысып, канцлер болып Фридрих Мерц (Христиан-демократиялық одақ) сайланғандықтан, бұл сайлау елдің жаңа саясатына халықтың сенім деңгейін бағалаушы индикатор ретінде қарастырылады.
Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) — Германияның батыс оңтүстік-батысындағы федералдық жері. Бұл Германияның экспортқа бағытталған ең ірі аймақтарының бірі болып саналады. Сонымен қатар, Рейнланд-Пфальц елдің негізгі шарап өндіріс аймағы ретінде танымал. Германияның 13 шарап өңірінің 6-сы осы жерде орналасқан, соның ішінде әйгілі Мозель мен Пфальц. Германияның шарап экспортының 70%-дан астамы Рейнланд-Пфальцтан шығарылады.
Сондай-ақ бұл жерде автомобиль жасау саласы дамыған (Mercedes-Benz, Opel зауыттары) және фармацевтика саласы да (Boehringer Ingelheim компаниясы). Майнц қаласында COVID-19-ға қарсы алғашқы мРНҚ вакцинасын жасаған BioNTech компаниясы орналасқан, бұл соңғы жылдары жердің бюджетін арттыруға ықпал етті.
Рейнланд-Пфальц ұзақ жылдар бойы Германияның еңбек одақтары мен социал-демократтардың (СДПГ) мықты позициясы бар аймақ болып саналған. Партия 1991 жылдан бері осы жердің премьер-министрі лауазымын үзіліссіз атқарып келеді.
Дегенмен, биыл социалистерге ХДС тарапынан қатты сын күтіп тұр. Гордон Шнидердің жетекшілігіндегі ХДС сайлауда агрессивті науқан жүргізіп, федералдық саясат пен миграция мәселелеріне қатысты халықтың наразылығын пайдаланып отыр.
Алдын ала экзитполдар мен 18:00-дегі болжамдарға сәйкес, ХДС көш бастап тұр (шамамен 36%), СДПГ-ны (шамамен 32%) артқа қалдырып отыр. Солшыл АдГ (AfD) партиясы дауысы айтарлықтай артқан және үшінші орынға (шамамен 20–24%) таласып отыр.
Осыған дейін Германия әлемде қару-жарақ экспорты бойынша төртінші орында тұрғанын жазғанбыз.