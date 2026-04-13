Германияның ұшқыштар кәсіподағы екі күндік ереуіл жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның ірі көлік тораптарында соңғы кездегі үзілістер сериясын жаңа ереуілдер толқыны жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Euronews.
Германияның Vereinigung Cockpit (VC) коммерциялық ұшқыштар кәсіподағы Lufthansa тобы әуе компанияларында жұмыс істейтін мүшелерін дүйсенбі және сейсенбі күндері екі күндік ереуілге шақырды.
«Ереуілге үндеу» 13 сәуірде жергілікті уақыт бойынша сағат 00:01-де күшіне еніп, 14 сәуірдегі сағат 23:59-ға дейін жалғасады. Ол VC-ның Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG және Lufthansa CityLine компанияларындағы мүшелеріне қатысты. Сондай-ақ ереуіл 13 сәуірде сағат 00:01 мен 23:59 аралығында Германия әуежайларынан ұшатын Eurowings GmbH рейстеріне әсер ететіні атап өтілді.
Екі тәуліктен аз уақыт бұрын жарияланған ереуіл Франкфурт пен Мюнхеннен ұшатын рейстердің кем дегенде 80%-ына әсер етіп, 50 мыңнан астам жолаушының тағдырын белгісіз күйде қалдыруы мүмкін.
Германияның әртүрлі әуе компанияларында кемінде 10 мың ұшқыштың мүддесін қорғайтын VC бұл жанжал Lufthansa компаниясының зейнетақы төлемдерін қоса алғанда бірқатар даулы жалақы мәселелерін шешуге құлықсыздығынан туындағанын қосып өтті.
- Lufthansa жолаушыларымызға әсерін азайту үшін барлық күш-жігерін салып отыр, - деп мәлімдеді әуе компаниясы.
Компания қоңыраулардың көптігіне байланысты зардап шеккен жолаушыларға тек 12 сәуірге қарай хабарлануы мүмкін екенін қосты.
Қайта брондау және ақшаны қайтарудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес, 11 сәуірден кешіктірмей рәсімделген және 13 және 14 сәуірге Lufthansa CityLine қоса алғанда, Lufthansa басқаратын рейстерге брондалған Lufthansa, Austrian, Swiss, Brussels Airlines немесе Air Dolomiti билеттері бар жолаушылар 11-21 сәуір аралығындағы кезеңге Lufthansa Group компаниясының басқа рейсіне билеттерін тегін қайта брондай алады.
Олар сондай-ақ ақшаны қайтару туралы өтінім жібере алады, бірақ оны 13 сәуірден кешіктірмей жіберуі тиіс.
Lufthansa рейстері тоқтатылып, балама табылмаған жолаушыларға Deutsche Bahn пойыз билеттерін ұсынады.
Жаңа ереуіл Германия бойынша ондаған мың жолаушы демалыс күндері қызмет көрсетуде үзілістерге ұшырағаннан кейін орын алды.
