KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Ғылым және жоғары білім министрі ҰБТ-дан 140 балл жинаған түлекпен кездесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы негізгі ҰБТ-да ең жоғары 140 балл жинаған түлек Әсет Альтаирмен кездесті. 

    Ғылым және жоғары білім министрі ҰБТ-дан 140 балл жинаған түлекпен кездесті
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    Кездесу барысында министр талапкерді жоғары нәтижесімен құттықтап, бұл жетістік қажырлы еңбек пен жүйелі дайындықтың, білімге деген ұмтылыстың нәтижесі екенін атап өтті.

    — Бұл жетістік — табандылықтың, мақсатқа адалдықтың және үздіксіз еңбектің жемісі. Сенің нәтижең мыңдаған талапкерге үлгі болады деп сенемін. Алдағы студенттік өміріңе сәттілік, таңдаған мамандығыңда биік белестерді бағындырып, еліңнің дамуына үлес қоса беруіңе тілектеспін, — деді министр.

    Ғылым және жоғары білім министрі ҰБТ-дан 140 балл жинаған түлекпен кездесті
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    Кездесуге Әсетті қолдау үшін оның ата-анасы да қатысты. Министр оларға баласының білім алуына жағдай жасап, әрдайым қолдау көрсеткені үшін алғыс білдіріп, талапкердің жетістігінде отбасының тәрбиесі мен қамқорлығының орны ерекше екенін атап өтті.

    Әсет Альтаир ҰБТ-ға дайындық тәжірибесімен бөлісіп, болашақ мамандығын таңдау туралы айтып берді.

    Еске сала кетейік, Павлодар қаласындағы № 7 жалпы орта білім беру мектебінің түлегі Әсет Альтаир 2026 жылғы негізгі ҰБТ-да «Математика — География» пәндер комбинациясын таңдап, алғашқы мүмкіндігінде 140 балл жинады. Сонымен қатар ол «Үздік аттестат» иегері.

    Айта кетелік ҰБТ-ның жаңа форматын енгізу 2027 жылы педагогикалық бағыттан басталады

    Саясат Нұрбек ҰБТ ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар