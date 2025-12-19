KZ
    Ғылымды коммерцияландыруда қандай жетістік бар

    АСТАНА. KAZINFORM — Ғылымды коммерцияландыру аясында 27 жоба бойынша өнімдер шетелге сатылып жатыр. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті мәлім етті. 

    а
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    — Қазіргі кезде Ғылым қоры тарапынан 412 жобаға қаржылық қолдау көрсетілді, оның 268-і іске асыру сатысында. Жобалар бойынша көрсеткіштер гранттық бағдарламаның тиімділігін көрсетті. Қазір 27 жоба бойынша өз өнімдерін шетелге сатып жатыр, ал 6 жоба 1 млрд теңгеден асатын сауда көлеміне қол жеткізді, — делінген ведомствоның Kazinform агенттігіне берген жауабында.

    Жобалардың ғылыми-техникалық дамуға қосқан жалпы үлесі 126 млрд теңге болды. Бұл сома төрт негізгі құрамдас бөліктен тұрады:

    1) 53,7 млрд теңге сатылым көлемі;

    2) 24 млрд теңге тартылған жеке қосалқы қаржыландыру көлемі;

    3) 11,5 млрд теңге бюджетке төленген салық көлемі;

    4) 36,7 млрд теңге ғылыми құрал-жабдықтарға жаратылған инвестиция көлемі.

    — Бұл жетістік ғылымды коммерцияландыруға салынған инвестициялардың тек технологиялық дамуға ғана емес, сонымен бірге ел үшін айтарлықтай экономикалық табыс әкелетінін растайды, — деп нақтылады министрлік.

    Айта кетейік, Ғылым қоры 2016 жылдан бастап ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін (ҒҒТҚН) коммерцияландыру жобаларын грант аясында қаржыландыруға конкурстар өткізіп келеді.

