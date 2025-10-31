KZ
    «Ғылыми тағылымдамалар» бағдарламасы бойынша құжаттарды қабылдау мерзімі ұзартылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Халықаралық деңгейде тәжірибе алмасуға бағытталған «Ғылыми тағылымдамалар» бағдарламасына құжаттар қабылдау мерзімі 2025 жылғы 19 қарашаға дейін ұзартылды, деп хабарлады «Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамы.

    образование, вузы, студенты
    Фото: freepik.com

    - Ғылыми тағылымдама – тек шетелде білім жетілдіру емес, ол – әлемдік ғылыми қауымдастықпен байланыс орнату, жаңа әдістемелер мен инновациялық технологияларды меңгеру, зерттеу бағытын халықаралық деңгейге көтеру жолындағы маңызды қадам. Өз әлеуетіңді жүзеге асыру мүмкіндігін жіберіп алма – халықаралық ғылыми тәжірибенің қатысушысы бол! - делінген хабарламада.

    Үміткерлерге қойылатын талаптар:

    Төмендегі санатқа жататын Қазақстан Республикасының азаматтары:

    • ғылым докторы, ғылым кандидаты, сондай-ақ PhD / бейіндік доктор немесе магистр академиялық дәрежесіне ие болуы;
    • таңдаған ғылыми мамандануы бойынша соңғы 12 айда үздіксіз кәсіби қызмет атқаруы (аккредиттелген ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінде);
    • қабылдаушы ұйымнан шартсыз шақыру хатының (қаржылық талаптарды қоспағанда) болуы;
    • мемлекеттік тілді меңгерудің В1 не одан жоғары деңгейде (ҚАЗТЕСТ немесе Qazaq RESMI TEST) емтихан тапсырғаны туралы ресми сертификаттың болуы;
    • шет тілін меңгерудің қажетті ең төмен деңгейінің (мысалы, ағылшын тілі – IELTS: 5.0; Duolingo: 80; TOEFL IBT: 35) болуы;
    • ғылыми жарияланымдарының болуы.

    Құжаттар онлайн форматта немесе қолма-қол қабылданатынын ескертеміз.

    Ғылыми тағылымдамадан өту конкурсына қатысу үшін құжаттарды онлайн қабылдау мына сілтеме арқылы жүзеге асырылады: 

    Толық ақпарат пен қосымша сұрақтар бойынша «Халықаралық бағдарламалар орталығының» АҚ ресми сайтында таныса аласыз: 

    Білім Ғылым
