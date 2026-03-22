    14:28, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    Гимнаст Ақмарал Ерекешева Грекиядағы турнирде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Көркем гимнастикадан Қазақстан құрамасының өкілі Ақмарал Ерекешева Афинада (Грекия) өтіп жатқан Aphrodite Cup турнирінің жеңімпазы атанды.

    Гимнаст Ақмарал Ерекешева Грекиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Отандасымыз көпсайыс қорытындысы бойынша алтын медаль жеңіп алды. Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, Ерекешева жалпы есепте 109,700 ұпай жинады.

    Екінші орынды Румыния спортшысы Андреа Вердес иеленді - 104,250 ұпай. Ал үздік үштікті Болгария өкілі Дара Стоянова түйіндеді - 103,450 ұпай.

    Еске сала кетейік, бұған дейін спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасы әлем кубогын бір медальмен аяқтағанын жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
