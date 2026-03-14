Гимнаст Зейнолла Ыдырысов Түркиядағы әлем кубогы кезеңінде күміс медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM – Спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасының өкілі Зейнолла Ыдырысов Антальядағы (Түркия) әлем кубогы кезеңінде екінші орын алды.
Қазақстандық гимнаст ат снарядындағы жаттығуда күміс медаль жеңіп алды.
Финалда Ыдырысов төрешілердің шешімімен 13.733 ұпай жинады.
Ирландиялық Рис Маккленаган жарыс жеңімпазы атанды - 13.900 ұпай. Ал оның отандасы Джеймс Хикки 13.566 ұпаймен үшінші орын алды.
Айта кетейік, қол тіреп секіру жаттығуының финалында қазақстандық Роман Маменов өнер көрсетеді.
Еске салсақ, бұған дейін гимнаст Ақмарал Ерекешева Астанада өткен халықаралық турнирде алтын медаль алғанын жазған едік.