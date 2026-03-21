    20:55, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Тізгінді тісімен ұстады: Алматыда шабандоз әлемдік рекорд орнатты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Жетісу ауданында өткен Наурыз мейрамына арналған этнофестиваль аясында Гиннестің рекордтар кітабына ресми түрде тіркелген әлемдік рекорд орнатылды. Бұл туралы Жетісу ауданы әкімдігі мәлім етті.

    Алматы ипподромында сағатына 60 шақырым жылдамдықпен қолсыз трюк орындалды
    Фото: Алматы қаласының әкімдігі

    Алматы ипподромының аумағында «шабандоздық» шебері Ернар Жасұзақ келе жатқан аттың үстінде тік тұрып, шамамен сағатына 60 шақырым жылдамдықпен 500 метр қашықтықты еңсерді.

    Алматы ипподромында сағатына 60 шақырым жылдамдықпен қолсыз трюк орындалды
    Фото: Алматы қаласының әкімдігі

    Трюктің басты ерекшелігі — қолдың көмегінсіз орындалуы. Шабандоз тізгінді тісімен ұстап, аттың қозғалысын толық бақылауда ұстап, тепе-теңдігін сақтай білді.

    Алматы ипподромында сағатына 60 шақырым жылдамдықпен қолсыз трюк орындалды
    Фото: Алматы қаласының әкімдігі

    Мамандардың бағалауынша, мұндай құрылым жоғары деңгейдегі дене дайындығын, үйлесімділікті және көпжылдық тәжірибені талап етеді. Осындай жылдамдықта болмашы қателіктің өзі ауыр салдарға әкелуі мүмкін, бұл орындаушының шеберлік деңгейінің жоғары екенін көрсетеді.

    Алматы ипподромында сағатына 60 шақырым жылдамдықпен қолсыз трюк орындалды
    Фото: Алматы қаласының әкімдігі

    Бұл рекорд тек спорт жетістігі ғана емес, «шабандоздық» сияқты ұлттық өнер түрлерінің әлеуетін айқын көрсеткен жарқын көрініс болды. Көрсетілім көрермендердің үлкен қызығушылығын тудырып, іс-шараның басты назар аударарлық сәттерінің біріне айналды.

    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
