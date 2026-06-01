Гонконг басшысы Джон Ли Қазақстанға алғаш рет сапарлап келді
АСТАНА. KAZINFORM – 31 мамыр мен 3 маусым аралығында Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданының басшысы Джон Лидің Қазақстанға алғашқы сапары өтіп жатыр. Бұл туралы ҚР СІМ ресми өкілі Ерлан Жетібаев апталық брифингіде айтты.
Ресми делегациядан бөлек, Джон Лимен бірге елімізге Гонконгтың ірі компаниялары мен қаржы институттарының өкілдерінен құралған ауқымды бизнес-делегация (шамамен 70 адам) келді.
– Гонконгтың Азиядағы жетекші қаржы орталықтарының бірі ретіндегі мәртебесін ескере отырып, бұл сапар сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамытуға, Қазақстан экономикасының басым секторларына инвестициялар тартуға, сондай-ақ Қазақстан мен Қытай арасындағы қаржылық және іскерлік байланыстарды нығайтуға тың серпін береді деп жоспарланған, – деді ресми өкіл елордада өткен брифингіде.
Айта кетейік, 22 мамырда Бас Прокурор Берік Асылов қылмысқа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастықты орнату мақсатында Гонконгқа жұмыс сапарымен барды. Онда Қазақстан мен Гонконг қылмыскерлерді ұстап беру туралы келісімге қол қойды.