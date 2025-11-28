Гонконгтағы алапат өрт: құрбандар саны 128-ге жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Гонконгта соңғы жетпіс жылдағы ең ірі өрт оқшауланды. 128 адамның қаза тапқаны расталды, олардың арасында бір өрт сөндіруші бар, деп хабарлайды Reuters.
Қауіпсіздік қызметінің басшысы Крис Танның айтуынша, аман қалғандарды іздеу операциясы аяқталған. Шамамен 200 адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында, кемінде 79 тұрғын жарақат алған.
— Қазір біздің басты міндетіміз ғимарат ішіндегі температураны төмендету. Сарапшылар жағдайдың қауіпсіз екенін растағаннан кейін, полиция дәлел жинауға және тергеуді жалғастыруға кіріседі, — деді ол.
Брифинг кезінде билік өкілдері зақымданған ғимараттардағы өрт дабылдары дұрыс жұмыс істемегенін мәлімдеді. Қаза тапқандардың бір бөлігі әлі сәйкестендірілмеген.
Құтқару жұмыстарына шамамен 1 мың полиция қызметкері тартылды. Күйреген ғимараттардан 108 адамның денесі табылған. Тағы төрт адам алған жарақатынан ауруханада қайтыс болды.
Ресми ақпаратқа сай, өртті сөндіру кезінде 12 өрт сөндіруші зардап шеккен, олардың бірі ауыр халде жатыр.
Бұған дейін ондаған адам өртке оранған тұрғын кешенінен шыға алмай қалғаны хабарланған еді.
Алдын ала болжам бойынша, Гонконгтағы тұрғын үй кешеніндегі апатқа бамбуктан жасалған құрылыс бағаналарына тасталған шылым себеп болуы мүмкін.