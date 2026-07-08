Гонконгтық компаниялар Қазақстандағы «жасыл» энергетика жобаларына қызығушылық танытты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Қанат Бозымбаев Towngas және Full Vision Capital гонконгтық компанияларының делегациясымен кездесу өткізді, оны Full Vision Capital басқарушы серіктесі, Towngas атқарушы директоры және инвестициялар жөніндегі директоры Алан Чан бастап келді.
Келіссөздер барысында тараптар «жасыл» энергетика, тұрақты авиациялық отын, заманауи электр энергиясын жинақтау жүйелері және Алатау қаласын дамыту саласындағы бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыру перспективаларын талқылады.
Қанат Бозымбаев Қазақстанның энергетикалық ауысу саясатын дәйекті түрде іске асырып жатқанын және халықаралық инвесторлар мен озық технологияларды тартуға мүдделі екенін атап өтті. Жобаларды оқшаулау үшін басым алаң ретінде Alatau City аумағы белгіленді, онда инвесторлар үшін тұрақты жағдайларды, салықтық және кедендік преференцияларды, сондай-ақ жобаларды «бір терезе» қағидаты бойынша сүйемелдеуді көздейтін арнаулы құқықтық режим әрекет етеді.
Келіссөздер барысында тараптар деректерді өңдеу орталықтары мен сыни инфрақұрылым объектілерін сенімді энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін сұранысқа ие болуы мүмкін EnerVenue электр энергиясын ұзақ мерзімді сақтау технологияларын Қазақстанда енгізу перспективаларын қарастырды. Сонымен қатар, EcoCeres технологиялары негізінде тұрақты авиациялық отын (SAF) өндіретін зауыт салу жобасын іске асыру мүмкіндіктері, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдері мен қалдықтарды қайта өңдеу мәселелері талқыланды.
Кездесуге қатысушылар жаңартылатын энергетика саласындағы жобаларды дамытуға және Towngas Smart Energy шешімдерін, оның ішінде шатырдағы күн электр станциялары мен зияткерлік энергетикалық жүйелерді енгізуге ерекше назар аударды. Заманауи тұрақты қала ретінде құрылып жатқан Alatau City осындай технологияларды кешенді түрде енгізіп, кейіннен табысты шешімдерді Қазақстанның басқа өңірлерінде масштабтау үшін пилоттық алаң бола алатыны атап өтілді.
Towngas және Full Vision Capital компаниялары «жасыл» экономика саласындағы жетекші халықаралық ойыншылардың қатарына кіреді. Towngas – тарихы 160 жылдан асатын Гонконгтың ең ірі газ және энергетикалық компаниясы, ол Қытайда 100 миллионнан астам тұтынушыға қызмет көрсетеді және тұрақты авиациялық отын, электр энергиясын жинақтау, жаңартылатын энергетика және жартылай өткізгіш технологиялар саласындағы жобаларды дамытады. Full Vision Capital энергетикалық ауысуға және тұрақты дамуға байланысты жоғары технологиялық жобаларға инвестициялар салуға маманданған.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ұзақ мерзімді ынтымақтастықты дамытуға өзара мүдделілігін растады және инвестициялық жобаларды нақты пысықтауды жалғастыруға келісті.
Айта кетейік, Қытай–Қазақстан логистикалық базасы құрылғалы 8 мыңнан астам пойыз қабылдады.