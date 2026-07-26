Google резервтік көшірмелерді сақтау ережесін өзгертеді: пайдаланушылар нені білуі керек
АСТАНА. KAZINFORM — Android құрылғыларын пайдаланушыларға Google компаниясынан резервтік көшірмелерді сақтау тәртібінің өзгеретіні туралы хабарламалар келе бастады. Бұл туралы 24 kg жазды.
Android Authority басылымының мәліметінше, шамамен бір жарым айдан кейін смартфондардың резервтік деректері Google Drive бұлттық қоймасының жалпы көлемі есебіне қосылады.
Қазіргі уақытта SMS хабарламалар, қоңыраулар тарихы, құрылғы баптаулары және басқа да жүйелік деректерді қамтитын резервтік көшірмелер тегін берілетін бұлттық сақтау орнының лимитіне әсер етпейді. Жаңа ережелер күшіне енгеннен кейін бұл деректер Google Drive-та фотосуреттер, бейнелер және басқа файлдар сияқты орын алатын болады.
Бұл өзгеріс пайдаланушылардың қолжетімді сақтау көлемін тезірек толтыруына әкелуі мүмкін. Әсіресе бұлттық қойманы жеке деректерін сақтау үшін белсенді пайдаланатын адамдарға әсер етеді.
Егер жаңартудан кейін Google Drive-та бос орын қалмаса, Android құрылғылары резервтік көшірмелерді автоматты түрде жасауды тоқтатады.
Резервтік көшіру қызметін қайта іске қосу үшін пайдаланушыларға Google Drive-тағы қажетсіз файлдарды өшіру, Gmail поштасын немесе Google Photos қызметін тазалау арқылы орын босату немесе көбірек бұлттық сақтау көлемін ұсынатын ақылы жазылымды қосу қажет болады.
Сонымен қатар Google резервтік көшірмелерді басқару мүмкіндіктерін кеңейтті. Android 9 және одан кейінгі нұсқалардағы құрылғыларда пайдаланушылар бұлтта қандай қолданбалар мен деректерді сақтау керегін, ал қайсысын резервтік көшірмеге қоспау керегін өздері таңдай алады.
Бұл тәсіл құрылғыдағы бос орынды тиімді пайдалануға және тек маңызды ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді.
Жаңа өзгерістер бұлттық сақтау қызметін пайдалануды ашық әрі түсінікті етуге бағытталған. Дегенмен смартфон иелеріне Google Drive-та қанша бос орын қалғанын алдын ала тексеріп алған жөн.
Егер сақтау орны қазірдің өзінде толуға жақын болса, жаңа ережелер күшіне енгеннен кейін бұлт көлемін ұлғайтпай немесе артық файлдарды тазаламай, автоматты резервтік көшіру қызметі тоқтап қалуы мүмкін.
Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп Еуропалық комиссияның америкалық технологиялық алпауыт Google компаниясына салған 890 млн еуро көлеміндегі рекордтық айыппұлына байланысты Еуроодақты қатаң сынға алды.