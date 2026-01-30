KZ
    15:09, 30 Қаңтар 2026

    Grand Slam турниріне қатысатын Ұлттық құрама тізіміне өзгеріс енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Париж қаласында (Франция) өтетін Grand Slam турниріне қатысатын балуандардың тізімін жаңартты.

    Дзюдодан Парижде өтетін Grand Slam турниріне қатысатын ұлттық құрама тізіміне өзгерістер енгізілді
    Фото: ҚР ҰОК

    Бұған дейін алдын ала тізімге Әбиба Әбужақынова енген еді. ҚР ҰОК мәліметінше, жаңартылған тізім бойынша, «Үлкен Дулыға» турнирінде ел намысын 12 ер спортшы қорғайды.

    Ұлттық құраманың тізімі:

    60 келіге дейін: Шерзод Давлатов, Аман Бақытжан

    66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Бауыржан Нарбаев

    73 келіге дейін: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов

    81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат

    90 келіге дейін: Айдар Арапов

    100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байқамұров

    100 келіден жоғары: Ғалымжан Қырықбай

    Айта кетейік, турнир 7-8 ақпан аралығында өтеді.

    Айта кетейік, Қазақстан теннисшісі, 17 жастағы Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында Аустралия ашық чемпионатының жартылай финалына жолдама алды.

