Grand Slam турниріне қатысатын Ұлттық құрама тізіміне өзгеріс енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Париж қаласында (Франция) өтетін Grand Slam турниріне қатысатын балуандардың тізімін жаңартты.
Бұған дейін алдын ала тізімге Әбиба Әбужақынова енген еді. ҚР ҰОК мәліметінше, жаңартылған тізім бойынша, «Үлкен Дулыға» турнирінде ел намысын 12 ер спортшы қорғайды.
Ұлттық құраманың тізімі:
60 келіге дейін: Шерзод Давлатов, Аман Бақытжан
66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Бауыржан Нарбаев
73 келіге дейін: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов
81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат
90 келіге дейін: Айдар Арапов
100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байқамұров
100 келіден жоғары: Ғалымжан Қырықбай
Айта кетейік, турнир 7-8 ақпан аралығында өтеді.
Айта кетейік, Қазақстан теннисшісі, 17 жастағы Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында Аустралия ашық чемпионатының жартылай финалына жолдама алды.