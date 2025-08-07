KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:58, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Грантсыз да тегін білім алуға болады – министр балама нұсқаларды ұсынды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлерін құттықтап, грант ала алмаған талапкерлерге арналған балама мүмкіндіктерді атады.

    Саясат Нұрбек
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Биылғы білім бәйгесінде бақ сынап, жауапты межені еңсергендеріңізге қуаныштымын! 77 мыңнан астам талапкер грант иегері атанды. Бұл – қажырлы еңбек пен білімге деген талпыныстың нәтижесі. Ал грантқа іліге алмағандар үшін бұл – үміттің үзілуі емес. Грант – тек бір мүмкіндік. Ал табандылық пен мақсатқа адалдық – жетістікке бастар басты күш, – деді министр.

    Оның айтуынша, биылғы конкурсқа өткен жылмен салыстырғанда 9 мың талапкер артық өтініш берген. Осыған байланысты бәсекелестік те жоғары болды. Дегенмен, мемлекеттік гранттан бөлек, басқа да қолжетімді білім беру мүмкіндіктері бар.

    Министр атап өткен балама мүмкіндіктер:

    • Университетішілік ректор гранттары. Бұл гранттар оқу үлгерімі жақсы, белсенді әрі әлеуметтік жағдайы ескерілген талапкерлерге жоғары оқу орындары тарапынан ұсынылады. Мәселен, «Туран-Астана» университеті ҰБТ-да 100 балдан жоғары жинаған «Алтын белгі» иегерлеріне 4 жылдық ректорлық гранттар береді. Халықаралық туризм және меймандостық университеті 680 мақсатты грант бөлген.
    • Жергілікті әкімдік гранттары. Әлеуметтік осал топтарға және сұранысқа ие мамандықтарға оқыту үшін әкімдіктер бөлетін гранттар. 2025 жылы жергілікті атқарушы органдар 1 700-ден астам грант бөлді.
    • Жұмыс берушілердің арнайы гранттары. Жоғары оқу орындары мен жұмыс берушілер арасындағы келісім негізінде бөлінеді және түлектерді жұмыспен қамтуға бағытталған.

    Жеке демеушілер мен қорлардың гранттары.

    • «Қазақстан халқына» қоры – 500 грант;
    • «KAZENERGY» қауымдастығы – Солтүстік Каспий және Қарашығанақ жобалары есебінен гранттар;
    • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК – ауылдық жастарға арналған «Murager» бағдарламасы арқылы гранттар ұсынады.

    Бос гранттар мен ауысу мүмкіндігі. Кейбір талапкерлер гранттан бас тартқан жағдайда, келесі жоғары балл жинаған үміткерге мүмкіндік беріледі.

    Сондай-ақ, ақылы бөлімде оқуды бастап, кейін жақсы оқу үлгерімімен бос грантқа ауысуға болады.

    – Ең бастысы – мақсаттан таймау, мүмкіндіктерді зерттеп, әрекет ету. Арманың – болашағың. Сол болашақ жолында қолдау мен мүмкіндік әрдайым табылады, – деді Саясат Нұрбек.

    Айта кетейік, бүгін мемлекеттік білім гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды.

    Тегтер:
    Білім ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Грант
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар