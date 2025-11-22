KZ
    Грек-рим күресінен ел қоржынына тағы екі жүлде түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Отандық балуандар Қайратхаан Шонқу мен Рамазан Әбдрасіл Сурдлимпиада ойындарында күміс және қола медаль алды, деп хабарлайды Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің баспасөз қызметі.

    Қайратхаан Шонқу - күміс жүлдегер
    Фото: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті

    Бүгін Сурдлимпиадада грек-рим күресінен бәсекеде Рамазан Әбдрасіл (97 кг) жұбаныш белдесуінде Арарат Саргсянды 13:5 есебімен жеңіп, қола медальге ие болды.

    Рамазан Әбдрасіл қола медальге ие болды
    Фото: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті

    Сонымен қатар Қайратхаан Шонқу (130 кг) грек-рим күресінен финалдық белдесуде NDA (бейтарап ел) спортшысы Алексей Шемаровтан жеңіліп, күміс жүлдегері атанды.

    Осыдан бұрын Жапонияның астанасы Токиода өтіп жатқан XXV жазғы Сурдлимпиада ойындарында грек-рим күресінен қазақстандық балуан Андрей Самарин алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

