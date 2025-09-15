Грекия аралдарына келіп жатқан мигранттар саны күрт артты
АСТАНА. KAZINFORM – Гавдос аралының оңтүстігіндегі теңіз аймағында іздестіру-құтқару операциялары күшейтілді, ал Грекияның іздестіру-құтқару операцияларын үйлестіру орталығы (EKSED) толық дайындыққа келтірілді, деп хабарлайды Euronews.
Жексенбі күні күндіз FRONTEX кемесі бортында 166 адамы бар екі қайықты байқаған. Олардың 49-ы FRONTEX кемесімен Гавдос аралына жеткізілді, ал қалған 117 адам Криттің оңтүстігіндегі Хора Сфакион портына апарылды.
Бұған дейін таңертең тағы екі ірі операция жүргізілген еді.
Алдымен FRONTEX кемесі 71 мигрант отырған қайықты байқады. Олардың барлығы Крит порттарының біріне жеткізілді. Одан сәл бұрын жағалау күзетінің патрульдік катері аралдың оңтүстік-батысында орналасқан қайықтан 38 адамды құтқарды.
Жалпы алғанда бірнеше сағат ішінде Гавдос жағалауынан 275-тен астам адам құтқарылды. Бұл Эгей теңізінің оңтүстік бөлігіндегі миграциялық ағымның күшейгенін көрсетеді.
Гавдоста мигранттар ағынына алаңдап отыр
Қазіргі уақытта Гавдос портында жүздеген мигрант бар. Арал мэрі Лилиан Стефанакидің айтуынша, олардың саны шектен асып кетті, егер бұл дағдарыс мигранттар ағымына байланысты жалғаса берсе, денсаулыққа қатысты проблемалар туындауы мүмкін.
Стефанакидің хабарлауынша, жағалау күзеті толық мобилизацияланған, алайда мигранттардың келуі қарқынды түрде жалғасып жатыр.
Оның айтуынша, жексенбі күні түскі уақытта портта 400 адам болған. Сондай-ақ екі FRONTEX кемесінің мигранттарды Гавдостан алып, Ханья қаласына жеткізу үшін жолға шыққаны белгілі болды.
— Бұл дағдарысқа жақсы ауа райы себеп болды. Біздің қорымыз таусылуға жақын екенін ескерсек, бұл бізді қиын жағдайға қойып отыр, — деді мэр.
Криттегі мигранттардың тұрмыстық жағдайы нашар
Мигранттардың көп бөлігін Криттің солтүстік-батысындағы Айя ауылы қабылдады.
Муниципалдық билік өз мүмкіндіктерінің шегінде жұмыс істеп жатқанын айтады, алайда 600-ден астам мигрант нашар жағдайда орналастырылған. Мигранттарды Грекияның материктік бөлігіне көшіру бірнеше күнге тоқтатылды.
Порт билігі өздеріне жүктелмеген міндеттерді орындауға мәжбүр екенін айтып, мемлекеттен шұғыл шара қабылдауды талап етті.
Олар мигранттар мәселесімен айналысатын қызметкерлер санын көбейтуге және ұсталғандарды полиция күшімен жабық мекемелерге дереу көшіруді көздейтін ережелерді сақтауға шақырып отыр.
Еске сала кетейік, тамыз айында Йемен жағалауында 76 мигрант қаза тапқан еді.