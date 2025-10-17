Грекия парламенті 13 сағаттық жұмыс күнін мақұлдады
АСТАНА. KAZINFORM — Грекия парламенті қарсылық таныту және жалпыұлттық ереуілдерге қарамастан 13 сағаттық жұмыс күнін енгізуге мүмкіндік беретін еңбек туралы даулы заң жобасын мақұлдады, деп хабарлайды ВВС.
Бейсенбі күнгі дауыс беруді басқарушы оңшыл орталық «Жаңа демократия» партиясының депутаттары қолдады, бұл ретте қазіргі уақытта негізгі оппозиция болып табылатын орталық солшыл ПАСОК партиясы заң жобасына қарсы дауыс берді, ал солшыл СИРИЗА партиясы қалыс қалды.
Жаңа заңға сәйкес, жыл сайынғы артық жұмыс уақыты 150 сағат деңгейінде сақталады. Сонымен қатар, стандартты 40 сағаттық жұмыс аптасы да күшінде қалады.
Үкімет жұмыс күнін ұзарту міндетті емес екенін, тек жеке секторға қатысты және жылына 37 күннен аспайтын мерзімде ғана қолданылатынын атап өтеді.
Сонымен қатар, бұл бастаманы қолдаушылар заң қызметкерлерге бірнеше жартылай жұмысты қатар атқарғаннан гөрі бір жұмыс берушіде ұзақ жұмыс істеуге мүмкіндік береді және оның ерікті түрде жүзеге асырылатынын айтады.
Алайда, оппозициялық партиялар үкіметті еңбек құқықтарын шектеуге және «елді еңбек қатынастарының орта ғасырлық деңгейіне қайта апаруға» айыптады. Олардың айтуынша, грек жұмысшылары қазірдің өзінде еуропалықтардың көпшілігіне қарағанда көбірек жұмыс істейді, бірақ соған қарамастан аз табыс табады және «әлі де күнкөрісін әрең қамтамасыз етіп отыр».
ADEDY мемлекеттік секторының кәсіподақ ұйымы жұмыс уақытының икемді кестесі іс жүзінде «сегіз сағаттық жұмыс күнін жоюға, отбасылық және әлеуметтік өмірді бұзуға және шамадан тыс қанауды заңдастыруға» тең деп мәлімдеді.
Осы айда кәсіподақтар заң жобасының күшін жоюды талап етіп, екі рет жалпы ереуіл өткізді, бұл қоғамдық көлік қозғалысы пен қызмет көрсетудің тоқтауына әкелді.
Бұған дейін Грекияда ереуілге байланысты саяхат пен қызмет көрсету тоқтағанын жазған болатынбыз.