Грекияда тәжі төңкеріліп кигізілген әйелдің ерекше қабірі табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Грекияның Беотия аймағында археологтар антика дәуіріне тән ерекше қорым тапты. Онда төңкеріліп кигізілген диадемасы бар асыл текті әйел жерленген. Бұл туралы Грекияның Мәдениет министрлігі хабарлады, деп жазды ТАСС.
Қазба жұмыстары Копаис көлі маңында, Аполлон Птум қасиетті орны мен ежелгі Акрефия қаласынан 6 шақырым жерде жүргізілген. Бұл аумақта архаикалық және классикалық кезеңдерге жататын зираттар мен бекіністі қоныстың архитектуралық қалдықтары анықталған. Зерттелген 40 қабір бұл өңір тұрғындарының әлеуметтік мәртебесі жоғары болғанын көрсетеді. Алайда археологтардың назары VII ғасырдың екінші жартысына жататын «төңкерілген диадемасы бар ханымның жерлеуіне» ерекше ауды.
Алдын ала зерттеулер бойынша, қабірде 20–30 жастағы әйел жерленген. Оның басына мәртебесінің белгісі ретінде үлкен қола диадема кигізілген. Ол чеканка әдісімен жасалып, арыстан мен ұрғашы арыстанның геральдикалық бейнелерімен және Күн бейнесіндегі үлкен гүл тәрізді сәндік белгімен безендірілген. Алайда диадема әдейі төңкеріліп қойылған, нәтижесінде арыстандар бейнесі теріс орналасқан.
Мәдениет министрлігінің мәліметінше, төңкерілген тәж қазіргі түсінікте биліктен айырылу немесе құлдырауды білдіреді. Бұл жерлеу орны патшалық билік әлсіреп, елде олигархия мен ақсүйектер ықпалы күшейе бастаған өтпелі кезеңге сәйкес келеді. Қабірден табылған көптеген қола сый-сияпаттар әйелдің бай әрі беделді тұлға болғанын дәлелдейді.
Акрефия — Беотиядағы көне қала, ол мифология бойынша Аполлонның ұлы негізін қалаған деп есептеледі. Қала Копаис көлінің жағасында орналасып, мұнда Дионис храмы мен Аполлон Птумға арналған қасиетті орын болған. Қазіргі таңда оның қирандылары заманауи ауылдың маңында сақталған.
