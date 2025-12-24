Грета Тунберг Лондондағы ереуілде ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Швециялық климат белсендісі Грета Тунберг Лондонның орталығында палестиналықтарды жақтаған наразылық шарасы кезінде ұсталды, деп хабарлайды DW.
Іс-шара қамаудағы Палестина әрекетінің белсенділеріне қолдау көрсету мақсатында өткізілді.
«Палестина тұтқындары» наразылық тобы Тунбергтің «Мен Палестина әрекетінің тұтқындарын қолдаймын. Мен геноцидке қарсымын» деген жазуы бар тақта ұстаған видеосын жариялады. Акция Ұлыбритания астанасында өтіп, аштық жариялап жатқан белсенділерге назар аударуды мақсат еткен.
Лондон полициясының мәліметінше, таңертең Фенчерч-стрит ауданындағы ғимарат зақымдалып, қызыл түске боялған.
Екі қатысушы ереуіл кезінде бір ер және бір әйел адамға қасақана зиян келтіргені үшін қамауға алынды. Кейінірек оқиға орнына 22 жастағы әйел келген. Ол 2000 жылғы Терроризм туралы заңның 13-бөлімін бұзып, Палестина әрекеті ұйымын қолдайтын постер көрсеткені үшін қамауға алынды.
Британдық полиция әдетте айыптаулар ресми түрде белгіленбейінше күдіктілердің аты-жөнін жарияламайды, бірақ Тунбергтің ұсталғанын «Defend Our Juries» құқық қорғау ұйымы растады.
Палестина тұтқындар тобы бұған дейін наразылық шарасының мақсаты Израильмен байланысы бар Elbit Systems қорғаныс фирмасына қызмет көрсететін Лондонда орналасқан компания екенін айтқан.
Бұдан бұрын Грета Тунберг пен «Сумуд» флотилиясының 70-тен аса белсендісі Израильден шығарылатыны туралы жаздық.