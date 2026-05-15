Григорий Ломакин Үндістандағы турнирдің финалында ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Григорий Ломакин жұптық сында Бангалор (Үндістан) челленджер турнирінің финалында өнер көрсетеді.
Қазақстандық теннисші ресейлік Петр Бар-Бирюковпен бірге жартылай финалда үндістандықтар Адиль Калианпур — Мукун Сасайкумарды тықсыра алды.
Тартысты өткен матчта қос сет те тай-брейкпен аяқталды. Жеңіс 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) есебімен Ломакин — Бар-Бирюковтың еншісіне жазылды.
Бір сағат 42 минутта біткен тартысты бәсекеде қазақстандық-ресейлік жұп 3 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Үндістандық дуэт 2 брейкпен (3 брейк-пойнт) ерекшеленді.
Осылайша, финалға шыққан Григорий Ломакин — Петр Бар-Бирюков үндістандықтар Сакет Минени — Ники Калияндамен чемпиондық атақты сарапқа салады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің Үндістандағы жарыстың жартылай финалына шыққанын жазған едік.