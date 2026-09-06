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    Григорий Ломакин Вьетнамдағы турнирде алғашқы қарсыласын ойсырата ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 906-ракеткасы Григорий Ломакин Фантьен (Вьетнам) челленджер турнирі іріктеу сайысының финалына шықты.

    Григорий Ломакин
    Фото: ktf.kz

    Қазақстандық спортшы іріктеу сайысының жартылай финалында жергілікті теннисші Хоанг Тхань-Чунгпен кездесті.

    Г.Ломакин қарсыласын 6:0, 6:1 есебімен бет қаратпай ұтты.
    Матч небәрі 56 минутта аяқталды.

    Григорий Ломакин іріктеу сайысының финалында әлемнің 689-ракеткасы, оңтүстіккореялық Джон Джиу Ким немесе рейтингіде 1 162-орындағы эстониялық Кристиан Таммен кездеседі.

    Аталмыш жарыстың жүлде қоры 63 мың долларға бағаланған. Жеңімпаз 9 500 долларға қоса 50 рейтингілік ұпайға ие болады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ ашық чемпионатында Елена Рыбакинаның Ролан Гарроста кеткен есені қайтарғанын жазған едік.

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар