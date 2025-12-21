Грузия ІІМ Жаңа жылға дейін Тбилисиде наразылық шерулеріне тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM – Полиция наразылық акцияларына қатысушыларға 21-31 желтоқсан аралығында Тбилисиде шерулер өткізуге тыйым салды.
Тиісті мәлімдемені Грузия ІІМ таратады.
- 2025 жылдың 21–31 желтоқсанында өтетін жиналыс қатысушылары қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпке, мемлекеттік органдардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың қалыпты жұмысына, көліктің немесе жаяу жүргіншілердің қозғалысына, сондай-ақ басқа да адам құқықтары мен бостандықтарына қауіп төндірмейтіндей қатысуы тиіс, — делінген хабарламада.
Аталған күндері демонстранттарға парламент ғимаратының кіреберісіндегі баспалдақта және оған жақын аумақта жиналу тапсырылады, бірақ «басқа азаматтардың тротуардағы немесе жолдағы көлік қозғалысына кедергі келтірмейтіндей» болу керек.
Бұл шешім митингілердің бір ұйымдастырушысы Кахи Цикаришвилидің өтінішіне жауап ретінде қабылданған. Жақында жиналыстар өткізу ережелері қатаңдатылғаннан кейін полициямен келісу міндетті шартқа айналды.
Егер акция қоғамдық тәртіпке, мемлекеттік органдардың жұмысына, көлік қозғалысына немесе басқа азаматтарға қауіп төндіреді деп есептесе, ІІМ митингтің орнын немесе бағытын өзгертуге құқылы.
Полицияның талаптарын орындамаған қатысушылар 15 тәулікке дейін және ұйымдастырушылар 20 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынады. Қайта заң бұзса ұйымдастырушылар үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, бір жылға дейін бас бостандығынан айырылады.
Айта кетелік Грузия парламенті митингілер мен шерулердегі заң бұзушылықтар үшін жазаны күшейткен еді.