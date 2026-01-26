Грузия жылына 20 млн жолаушыны қабылдай алатын ең ірі халықаралық әуежайын ашады
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық әуежай 2031 жылға қарай Вазианиде ашылады және Грузияның жаңа авиациялық хабына айналады, деп хабарлайды Kazinform.
Грузияның экономика және тұрақты даму министрінің орынбасары Тамар Иоселианидің айтуынша, қазіргі Тбилиси халықаралық әуежайы жаңа нысан пайдалануға берілгеннен кейін жұмысын тоқтатады.
Жаңа әуежай салу туралы шешім жолаушылар ағынының артуына және қолданыстағы Тбилиси әуежайының кеңейту мүмкіндігінің шектеулі болуына байланысты қабылданды.
— Вазиани әуежайы 2031 жылдың соңына қарай пайдалануға беріледі. Оның сыйымдылығы қазіргі Тбилиси әуежайынан төрт жоғары болады, бұл жылына 20 млн дейін жолаушыға қызмет көрсетуге мүмкіндік береді, — деп атап өтті министр орынбасары.
Жаңа әуежай халықаралық қауіпсіздік және қызмет көрсету стандарттарына сай келетін заманауи халықаралық авиация хабы ретінде жобаланып отыр. Үкімет жеке инвесторларды тарту мүмкіндігін қарастырып отыр, бұл ретте акциялардың бақылау пакетін мемлекет сақтайды.
Сондай-ақ, Грузия үкіметі қазіргі уақытта Тбилисидің қолданыстағы әуежайын кеңейту жобасын жүзеге асырып жатқаны туралы хабарланды. Алдағы екі жылда оның өткізу қабілеті жылына 10 млн жолаушыға дейін, ал терминалдар аумағы 50 пайызға артады. Инвестициялар көлемі 150 млн АҚШ доллар.
Экономика министрлігінің мәліметінше, қазіргі уақытта Грузияға 125 тікелей рейс қызмет көрсетеді, нарықта 77 әуе компаниясы жұмыс істеп жатыр. 2025 жылы Тбилиси, Кутаиси және Батуми әуежайлары 8,5 млн жолаушыға қызмет көрсетті, бұл рекордтық көрсеткіш болды.
— Біз ұзақ мерзімді мақсаттар мен нақты сұранысқа негіздеп елдің барлық әуежайларын — Тбилиси, Кутаиси және Батумиді біртіндеп дамытып келеміз. Вазиани халықаралық әуежайының ашылуы Грузияның аймақтық көлік және транзиттік хаб ретіндегі рөлін нығайтудағы маңызды қадам болмақ, — деп атап өтті Тамар Иоселиани.
Бұған дейін Тбилисидегі жаңа халықаралық әуежай қашан пайдалануға берілетінін жазған болатынбыз.
Еске сала кетсек, желтоқсанда Грузия үкіметі Тбилисидегі Арсенали төбесінде үлкен әкімшілік қала салу жобасын жариялады.
2026 жылы елімізде қандай жаңа әуежайлар мен рейстер пайда болатынын мына материалдан оқи аласыз.