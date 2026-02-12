Грузияда алты жылдан асқан автокөліктерді импорттауға тыйым салынбақ
АСТАНА. KAZINFORM – Грузияда қолжаныста болғанына алты жылдан асқан автокөліктерді елге әкелуге тыйым салынбақ. Тиісті заң жобасы парламентке енгізілді. Бұл туралы Премьер-министр Ираклий Кобахидзе үкімет отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Кобахидзенің айтуынша, бастама елдегі көлік санының күрт артуымен байланысты.
— 2012 жылы Грузияда 864 мың автокөлік тіркелген болса, биылғы деректер бойынша бұл көрсеткіш екі миллионнан асты. Өсімнің қаншалықты ауқымды екені анық. Автокөліктер санының мұндай көбеюі бір жағынан жол қозғалысының шамадан тыс жүктелуіне, екінші жағынан экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеледі. Сондықтан тиісті шаралар қабылдау қажет деп санаймыз, — деді премьер-министр.
Шектеулер экологиялық жағдайды жақсартуға, азаматтардың денсаулығын қорғауға және қозғалыс жайлылығын арттыруға көмектеседі. Заң жобасында жекелеген ерекшеліктер қарастырылған, алайда олардың егжей-тегжейі әзірге жарияланған жоқ.
Айта кетейік, Грузияда автокөліктерді импорттау мен тіркеуге қатысты шектеулер қазірдің өзінде қолданыста. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап экологиялық «Еуро-5» стандартына көшуге байланысты 2013 жылға дейін шығарылған жеңіл автокөліктерді елге әкелуге және тіркеуге тыйым салынды. Тек қайта экспортқа немесе транзитке арналған, тіркеу құқығынсыз көліктерге ғана рұқсат берілген. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап осындай шектеулер қолданыста болғанына 10 жылдан асқан жүк көліктері мен автобустарға да енгізілді.
Желтоқсан айында Қазақстан Грузиядан импортталған автокөліктер саны бойынша бірінші орынға шыққаны хабарланған еді.
