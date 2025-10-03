KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:32, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Грузияда инфляцияның өсуі: азық-түлік пен медициналық қызметтер қымбаттады

    АСТАНА. KAZINFORM — Грузияда инфляция 4,8%-ға жетіп, азық-түлік бағасының өсуі бойынша соңғы екі жылдағы рекордты жаңартты, деп хабарлайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі «Сакстат» Ұлттық статистика қызметіне сілтеме жасап.

    Швецияда биыл алғаш рет азық-түлік бағасы төмендеді
    Фото: Азертадж

    Бағалардың негізгі өсімі азық-түлік пен алкогольсіз сусындардың бір жыл ішінде 11,9%-ға қымбаттауымен байланысты екені хабарланды.

    Ведомство мәліметтері бойынша, 2025 жылғы қыркүйекте Грузиядағы жылдық инфляция 4,8%-ға жетіп, екі жылдық максимумды жаңартты, ал айлық өсім 0,5%-ды құрады.

    Айлық инфляция тамыз айымен салыстырғанда 0,5%-ды, ал азық-түлік пен энергетикалық ресурстарды есептемегендегі базалық инфляция жылдық 2,1% шамасында болды.

    Бағалары ең көп көтерілген азық-түлік өнімдері — әсіресе жемістер мен жүзім 25%-ға, көкөністер мен бақша өнімдері 19,5%-ға қымбаттаған. Майлар мен майлы өнімдер 16,4%, қант пен тәттілер 15,1%, кофе мен шай 12,8% өсім көрсетті.

    Денсаулық сақтау саласының қызметтері 9%-ға қымбаттап, оның ішінде амбулаториялық қызметтер (+9,2%), ауруханалық қызметтер (+9,4%) және медициналық құралдар (+8,1%) бағасы өсті. Алкоголь және темекі өнімдерінің бағасы 4,1%-ға артты.

    Бағасы төмендеген жалғыз сектор — көлік (-2,1%) болды, бірақ автомобиль бағасы 0,7%-ға қымбаттады.

    Экономистердің айтуынша, инфляция 2025 жылғы ақпаннан бері 3%-дық мақсаттық деңгейден жоғары қалып отыр. Ал 2025 жылдың екінші тоқсанында нақты ЖІӨ өсімі 7,3%-ды құрап, болжанған 6%-дан асып түсті.

    Сарапшылар бағалардың өсуін азық-түлік пен энергетикалық ресурстардың жаһандық құбылмалылығы және ішкі сұраныстың артуымен байланыстырады.

    Тамыз айында Грузия экономикасының өсу қарқыны 6,3%-ға төмендегені туралы хабарланған еді.

    Тегтер:
    Грузия Инфляция Әлем жаңалықтары
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар