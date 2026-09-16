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    Грузияда рұқсатсыз жұмыс істегендер 5 жылға дейін елден шығарылуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — Грузияда заңды жұмыс істеу құқығынсыз еңбек ету оларды елден шығаруға негіз бола алады. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов апталық брифингте мәлім етті. 

    Грузия
    Фото: Pixabay

    — 2026 жылғы қыркүйек айынан бастап Грузияда заңсыз жұмыс істеген шетел азаматтары елден шығарылады. ҚР азаматтары үшін Грузияға визасыз кіру және онда 365 күнге дейін болу режимі сақталады, — деді ҚР СІМ ресми өкілі.

    Жанболат Үсеновтың айтуынша, визасыз режим елге кіруге және онда болуға құқық беретінін, алайда еңбек қызметін жүзеге асыруға құқық бермейтінін ескеру қажет.

    — Тиісті рұқсатсыз ақылы еңбек ету әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады. Шетел азаматы елден шығарылған жағдайда оған Грузия аумағына қайта кіруге 2 жылдан 5 жылға дейін тыйым салынуы мүмкін. Осыған байланысты Грузияда жұмысқа орналасуды, кәсіпкерлік қызметпен немесе өзге де ақылы қызметпен айналысуды жоспарлап отырған Қазақстан азаматтарына Грузия заңнамасымен алдын ала танысуға қатаң кеңес беріледі, — деді Жанболат Үсенов. 

    Айта кетелік Грузияда шетел азаматтарының бірыңғай тізілімі іске қосылатыны туралы жазған едік

    Грузия ҚР СІМ Виза Жұмысшы
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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