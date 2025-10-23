Грузияның бұрынғы премьер-министрі заңсыз пайда тапқанын мойындады
АСТАНА. KAZINFORM – Грузияның бұрынғы премьер-министрі Ираклий Гарибашвилиді елдің Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі тергеп (МҚҚ), бірнеше жыл бойы заңсыз табыс тапқанын мойындады, деп хабарлайды Civil.ge.
Бұл туралы брифинг кезінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Эмзар Гагнидзе мәлімдеп, бұрынғы премьер-министр тергеумен толықтай ынтымақтасып отырғанын атап өтті.
- Тергеу алдағы күндері Гарибашвилидің әрекетінің заңдық саралануы мен оған қатысты бұлтартпау шарасын қолдану мәселесін қолда бар және жаңадан алынған дәлелдер негізінде анықтайды, - деді Гагнидзе.
МҚҚ-нің мәлімдемесі Бас прокуратурада өткен брифингтен кейін жасалған. Ал брифинг барысында Мемлекетті қауіпсіздік қызметінің бұрынғы басшысы Григол Лилулашвилидің жақындарының бірі Коба Хундадзенің ұсталған хабарланған.
Прокуратураның мәліметінше, Хундадзенің үйін тінту кезінде 94 конвертте сақталған 1,319 млн доллар тәркіленген. Оған тоғыз жылдан он екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған аса ірі көлемдегі ақшаны жылыстатты деген айып тағылды.
Бұдан басқа, прокуратура өкілі Джарджи Циклаури бұрынғы бас прокурор Отар Партсхаладземен байланысы бар тұлға Михаил Чохелиден 2,9 млн доллар тәркіленгенін хабарлады.
Бұл әрекеттер 17 қазанда Гарибашвили, Лилуашвили, Партсхаладзе және олардың ең жақын сегіз серігінің үйлеріне тінту жүргізілген кезде басталған тергеу амалдарының жалғасы болды.
Тінту кезінде қомақты ақша мен бағалы заттар тәркіленді. Оның ішінде 198 қымбат алтын бұйым мен сағат, құнды суреттер, мыңдаған беттік құжаттама, 50 ұялы телефон, 119 электронды құрылғы болған.
Тергеу биліктегі «Грузин арманы» партиясының бұрынғы өкілдерімен және онымен байланысты бизнес өкілдерінің отставкаға кетуі, қылмыстық істері және тұтқындалуы аясында жүргізіліп отыр. Грузия билігі тергеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйені нығайту және мемлекеттік қызметтегі ашықтықты қамтамасыз ету үшін жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.
Ираклий Гарибашвили премьер-министр қызметін 2013-2015 жылдары және 2021-2024 жылдары атқарды. Екінші мерзімін аяқтаған соң бұл қызметті Ираклий Кобахидзеге тапсырып, 2025 жылдың 25 сәуірінде саясаттан және партиядан кететінін ресми түрде жариялады.
Еске сала кетсек, қыркүйекте Тбилиси соты сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін ұсталған Грузияның бұрынғы қорғаныс министрі Джуаншер Бурчуладзеге бұлтартпау шарасы ретінде қамауда ұстауды таңдады.
Бұған дейін наурыз айында Грузияның экс-президенті Михаил Саакашвили 9 жылға сотталды.