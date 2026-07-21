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    Грузияның туризмнен түскен табысы алты айда 1,93 млрд долларға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың қаңтар-маусым айларында Грузияның халықаралық туризмнен түскен табысы 1 млрд 931 млн АҚШ долларын құрады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің өңірдегі меншікті тілшісі Business Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

    Грузияның туризмнен түскен табысы алты айда 1,93 млрд долларға жетті
    Фото: Business Media

    Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2%-ға аз.

    Грузия Ұлттық банкінің мәліметінше, көрсеткіштің төмендеуіне негізінен екінші тоқсандағы нәтижелер әсер еткен. Сәуір-маусым айларында халықаралық туризмнен түскен табыс 1 млрд 101 млн долларды құрап, 2025 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3,8%-ға қысқарған.

    Бірінші жартыжылдықта Грузияға ең көп туристік табыс әкелген ел — Ресей болды. Ресейден келген туристер ел экономикасына 307,1 млн доллар кіріс түсірген. Одан кейін Түркия — 255 млн доллар және Израиль — 222,7 млн доллар көрсеткішімен тұр.

    Туризмнен түскен табыс көлемі бойынша Әзербайжан төртінші орынға жайғасты. Қаңтар-маусым аралығында бұл елдің туристері Грузия экономикасына 107,6 млн доллар әкелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға көп.

    Алғашқы бестікке Украина да енді. Украинадан келген туристердің шығыны 99 млн долларды құрап, өткен жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 42%-ға артқан.

    Сонымен қатар Еуропалық одақ елдерінен келген туристердің арқасында түскен табыс айтарлықтай өсті. 2026 жылдың алғашқы алты айында бұл көрсеткіш 335,6 млн долларға жетіп, бір жылда 58,6 млн долларға немесе 21%-ға артты.

    Сонымен бірге Грузияға жасалған халықаралық сапарлар саны азайған. Бірінші жартыжылдықта елге 2 млн 734 мың 504 халықаралық келу тіркелді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,7%-ға төмен. Ең үлкен төмендеу Ираннан келген келушілер арасында байқалып, олардың саны шамамен 49%-ға қысқарды.

    Бұған дейін 14 шілдеден бастап қазақстандық Fly Arystan әуе компаниясы Атырау мен Батуми арасында жаңа тұрақты әуе рейсін іске қосатыны хабарланды.

    Туризм Грузия Әлем жаңалықтары Табыс Саяхат
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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