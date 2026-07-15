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    Гүлназ Бөрібаева Азия чемпионатында алтын медаль иеленді

    АСТАНА.KAZINFORM - Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының финалдық жекпе-жектері өтіп жатыр.

    Гүлназ Бөрібаева
    Фото: ҚБФ

    U23 санаты бойынша 48 келідегі Гүлназ Бөрібаева финалда Моңғолия боксшысы Содон-Од Биндерияға еш мүмкіндік бермей, 5:0 есебімен жеңіске жетті.

    Айта кетейік, еліміздің атынан бірінші болып U19 санатындағы Камила Оспанова (70 келі) шықты.

    Отандасымыз ақтық сында әлем чемпионы, Өзбекстан боксшысы Мафтуна Янгиевамен жұдырықтасып, 3-раундтың қорытындысы бойынша 3:2 есебімен басым түсті.

    Сонымен қатар U19 санаты бойынша +80 келідегі Зарина Толыбай финалда Үндістан спортшысы Пречи Токаспен күш сынасып, төрешілердің бірауыз шешімімен (5:0) жеңіске жетті.

    U19 санаты бойынша 80 келідегі Айдана Убайдуллақызы шешуші сында Үндістан боксшысы Мега Шеокандпен жұдырықтасып, төрешілер шешімімен жеңіс тұғырынан көрінді.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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