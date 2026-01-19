Гватемаланың үш түрмесіндегі тәртіпсіздіктер кезінде 7 полиция қызметкері қаза болды
АСТАНА. KAZINFRM – Гваметалада қылмыстық топтардың әрекетімен байланысты шабуыл кезінде 7 полиция қызметкері қаза болды, деп хабарлайды Al Jazeera.
Қанды оқиғалар көтеріліске шыққан тұтқындар басып алған қатаң режимдегі түрмені күштік құрылымдар қайта бақылауға алғаннан кейін бірнеше сағат өтпей болған.
Ішкі істер министрі Марко Антонио Вильеда жексенбі күні журналистерге жасаған мәлімдемесінде шабуылдардың ел астанасы мен оған іргелес аймақтарда болғанын айтты. Нәтижесінде жеті полицей мен бір банданың мүшесі мерт болып, тағы он тәртіп сақшысы жараланған.
Жағдайдың ушығуына байланысты Білім министрлігі мектептерде сабақты тоқтатты. Ал астана билігі жексенбіге белгіленген мәдени және ойын-сауық шараларын кейінге қалдырды.
— Біз бұл ахуалды президент Бернардо Ареваломен талқыладық. Қалалардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және азаматтарды қорғау үшін армиямен бірлескен операциялар жүргіземіз. Бірақ мен бандалармен ешқандай келіссөз жүргізбеймін, — деді Вильеда, өз ұстанымын қадап тұрып.
Ұлттық азаматтық полиция жексенбі күні өз қызметкерлеріне қарсы кемінде он шабуыл тіркелгенін мәлімдеді. Полиция директоры Дэвид Кустодио Ботео бес күдіктінің ұсталғанын хабарлап, X әлеуметтік желісінде қауіпсіздік шаралары күшейтілетінін және полицияның бірлесе әрекет етуі тиіс екенін жазды.
Түрмені шабуылдау және кепілдегілерді босату
Жексенбіге қараған түні жүздеген полиция қызметкері Renovacion 1 деп аталатын қатаң режимдегі түрмеге шабуыл жасап, кепілге алынғандарды босатуға кірісті. Операция барысында Barrio 18 бандасының жетекшісі, «Эль Лобо» лақап атымен белгілі Альдо Дуппи ұсталды. Полиция таратқан суреттерде оның иығынан жараланып, қансыраған күйде түрмеден шығарылғаны көрінеді. Дуппи жиынтық есеппен шамамен 2000 жылға сотталған.
Сонымен қатар, тағы екі түрмеде 37 адам әлі де кепілдікте отыр. Биліктің мәліметінше, сенбіде басталып, жексенбіге ұласқан үш түзеу мекемесіндегі бүлік кезінде кемінде 46 қызметкер тұтқынға алынған. Алдын ала деректерге қарағанда, бұл көтерілісті Barrio 18 мүшелері өз жетекшісін жағдайы жақсы түрмеге ауыстыруды талап етіп ұйымдастырған.
Вильеда бұған дейін кепілге алынғандар арасында қаза тапқандар мен ауыр жараланғандар жоқ екенін айтқан. Ішкі істер министрлігі бұл тәртіпсіздіктерді «банда басшыларының артықшылықтарынан айырылуына тікелей жауап» деп бағалады.
— Мен террористік топтармен мәмілеге бармаймын. Қоқан-лоқыға да, бопсалауға да көнбеймін, — деді министр. Оның айтуынша, кепілге алынғандардың басым бөлігі — күзетшілер, арасында психолог та бар.
Түрмелердегі ахуал
Елдің оңтүстігіндегі Эскуинтла қаласында орналасқан Renovacion 1 түрмесін полиция мен әскер қоршауға алып, маңайда жедел жәрдем мен өрт сөндіру көліктері кезекшілік етті. Комбинезон киген немесе майка мен шолақ шалбар, қолдан жасалған бетперде таққан тұтқындар күзет мұнараларынан төменді бақылап тұрды. Маска кигендердің бірі биліктің өздерін қорғай алмай отырғанын айтып, қауіпсіздікке алаңдаушылық білдіріп, басқа түрмеге ауыстыруды талап етті.
Соңғы жылдары Гватемала түрме жүйесін бақылауда ұстауда үлкен қиындықтарға тап болып отыр. Бандалардың ықпалы күшейіп, тұтқындар ауыр әрі қауіпті жағдайларға жиі шағымдануда. Өткен қазанда президент Аревало 20 банда мүшесінің қашуынан кейін қауіпсіздік қызметіндегі үш жоғары лауазымды шенеуніктің отставкасын қабылдаған болатын.
— Түрме жүйесі мен бостандықтағы қылмыс арасындағы байланысты үзу қажет, — деді Аревало Associated Press-ке берген сұхбатында, түрмелерге мемлекеттік бақылауды қайтарудың маңызын ерекше атап өтіп.
