Хабарлама қауіпті болуы мүмкін: Telegram жаңа функция қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Telegram мессенджерінде енді сіздің сұхбаттасушыңыз ресми емес қосымшаны қолданса, сізге хабарлама шығатын болады. Бұл туралы «Код Дурова» басылымы хабарлады, деп 24kg жазды.
Мәліметке сәйкес, мұндай белгімен бірге қолданушыларға қауіпсіздікке қатысты ықтимал қауіптер жөнінде де ескерту беріледі.
Бұл шешім жүргізілген зерттеуден кейін қабылданды. Зерттеу барысында Telega деп аталатын баламалы қосымша 18 наурыздан бастап жасырын функцияны іске қосқаны анықталған. Ол функция қосымшаға Telegram сервері мен пайдаланушы арасындағы барлық деректерді ұстап алып, оларды өз құрылғылары арқылы өткізуге мүмкіндік береді.
«[Пайдаланушы] Telegram-ның ресми емес қосымшасын қолдануда — осы пайдаланушыға жіберілген хабарламалар аздап қауіпсіз болуы мүмкін» — осындай ескерту ресми емес клиент қолданатын адаммен чатта көрсетіледі.
