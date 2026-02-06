KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:19, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    «Халық бухгалтері» акциясы: астаналықтардан 1,5 мыңнан астам сауал түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес субъектілеріне тегін консультациялық қолдау көрсетуге бағытталған республикалық «Халық бухгалтері» акциясы жалғасып жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    бухгалтер
    Фото: Gov.kz

    Акция басталғалы бері елорда тұрғындарынан бір жарым мыңнан астам сұрақ келіп түскен.

    — Сұрақтар арнайы салық режимдеріне көшу, камералдық бақылау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметке қатысты өзге де өзекті мәселелерді қамтиды. Акция 2026 жылғы 30 маусымға дейін жалғасады, — делінген хабарламада.

    Қаңтар-ақпан айларында консультациялар аптасына үш рет (дүйсенбі, сәрсенбі, жұма) сағат 10:00–ден 13:00–ге дейін, ал наурыз айынан бастап аптасына екі рет өткізіледі.

    Акция төмендегі мекенжайлар бойынша ұйымдастырылады:

    • Алматы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы — Сарайшық шағын ауданы, Жұбанов көшесі, 16;
    • Есіл ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы — Мәңгілік Ел даңғылы, 63;
    • Нұра ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы — Қабанбай батыр даңғылы, 33;
    • Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы — М.Әуезов көшесі, 34;
    • Байқоңыр ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы — Ш. Айманов көшесі, 6.

    Осыған дейін Үкімет «Халық бухгалтері» акциясының алғашқы нәтижелерін жариялады.

