Әділет министрлігі: Халық заңсыздыққа бір батырмамен шағымдана алады
АСТАНА. KAZINFORM — Әділет министрлігі онлайн-қызметтерді қарқынды дамытып, электрондық форматта мемлекеттік қызметтер спектрін кеңейтіп жатыр, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: сот төрелігінің қол жетімді болуы және құқықтық ағартушылық Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм» атты Қазақстан халқына Жолдауын және өзге де тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде халықтың құқықтық сауатын арттыру бойынша жұмыстар жүріп жатыр.
Азаматтарға цифрлық платформалар арқылы соттар мен мемлекеттік органдарға жүгінуге мүмкіндік беріледі, бұл бюрократиялық жүктемені азайтады және уақытты үнемдейді. Халық арасында ағартушылық жұмыс жүргізу маңызды міндет болып қала береді. Құқықтық мәдениетті нығайтуға бағытталған акциялар мен білім беру науқандары үнемі өткізіліп тұрады, бұл қоғамда заң мен мемлекеттік институттарға деген құрметті қалыптастырады.
— Егер бұрын заңсыз әрекеттерді дәлелдеу және барлық инстанциялардан өту қажет болса, енді атқарушылық іс-қимылдардың ашықтығы мен цифрлық шешімдердің мүмкіндіктері есебінен белгіленген рәсімдердің бұзылуы бірден анықталатын болады. Ал азаматтар заңсыз әрекетке тікелей жүйенің ішінде «бір батырма» арқылы шағымдана алады, — деді Ерлан Сәрсембаев.
Бұған дейін хабарланғандай, Әділет министрлігі цифрлық сот орындаушы жүйесінің алғашқы нәтижелерін таныстырды.