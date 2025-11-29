Халықаралық қылмыстық сот Филиппиннің экс-президентін босатудан бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық қылмыстық сот (ХҚС) жұма күні Филиппиннің экс-президенті Родриго Дутертені жасы мен денсаулығының нашарлауына байланысты босату туралы апелляцияны қабылдамай тастады, деп хабарлайды Синьхуа.
— Қорғаныс тарапынан ұсынылған гуманитарлық негіздер осы іс бойынша жеткілікті түрде дәлелденбеді, — деп мәлімдеді ХҚС судьясы Лус дель Кармен Ибаньес Карранса.
Родриго Дутерте 2016-2022 жылдар аралығында Филиппин президенті болған, биылғы жылдың наурыз айында қамауға алынып, Халықаралық қылмыстық сотқа әкелінді. Бұл қамауға алу туралы шешім оның «нашақорлыққа қарсы күрес» атты даулы науқанына байланысты шығарылған тұтқындау ордерге негізделген.
Қазан айында қабылданған шешім қорғаныс тарапының, ХҚС-тің үш адамзатқа қарсы қылмыс бойынша айыптауларды қарауға юрисдикциясы жоқ деген дәлелдерін қабылдамай тастады. Бұл дегеніміз, ол күтілетін сот процесі басталғанға дейін қамауда қалуы тиіс.
Р. Дутертенің ісі бойынша алдын ала тыңдау 14 наурызда өтті. 8 қыркүйекте ХҚС айыптау бойынша тыңдауларды бастау уақытын кейінге қалдырды, ал 26 қыркүйекте экс-президентті уақытша босату туралы қорғаныс өтінішін қабылдамай тастады.
Бұдан бұрын Гаагадағы Халықаралық қылмыстық сот (ХҚС) Филиппиннің бұрынғы президенті Родриго Дутертені оның билігі кезінде жүргізілген қатыгез есірткіге қарсы рейдтер үшін адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айыппен қамауға алған еді.