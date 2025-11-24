Халықаралық валюта қоры: Қазақстан 2025 жылды 13 пайыз инфляциямен аяқтауы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық валюта қорының арнайы миссиясы 6-19 қарашада Алматы, Астана қалаларына ресми сапармен келіп, консультациялық жұмыс жүргізген болатын. Сол сапардың алдын ала қорытындысын жариялады.
- Болжам бойынша, жалпы ішкі өнімнің өсімі 6 пайыздан сәл жоғары болады. 2025 жылы бұл көрсеткіш 5 пайыз болған еді. Мұндай өсімге мұнай өндіру мен ішкі сұраныстың жоғары болуы әсер етті. Экономиканың қызып кетуінен болған өсім қазіргі әлеуеттен жоғары және жалпы инфляцияға қысым туындатты. Болжам бойынша инфляция жыл аяғында 13 пайызға жақындайды, - деп жазылған қорытынды құжатта.
ХВҚ сарапшыларының бағалауына сүйенсек, елдегі салық-бюджет саясаты жұмсақ күйінде қалып отыр. Бұған Ұлттық қордан ірі мөлшерде трансферт алу, мұнайдан тыс бюджет тапшылығының көлемі ЖІӨ-нің 8 пайызынан асып кетуі жағдай жасап отырғаны да айтылған.
- Инфляция қысым сақталып отырғандықтан қатаң ақша-несие саясаты мен өтімділікті неғұрлым тиімді басқару керек. ХВҚ миссиясы Ұлттық банктің базалық мөлшерлемені көтергенін және банк жүйесіндегі құрылымдық өтімділікті сіңіруге қажетті минималды резервтік талаптарды біртіндеп арттырып жатқанын қолдайды. Ұлттық банктің айтарлықтай шектелген ақша-несие саясатын инфляция деңгейі көзделген межеге түскенше әрі қарай жалғастырып, инфляция өскен жағдайда базалық мөлшерлемені де көтергені дұрыс, - делінген қорытындыда.
Бұған дейін Ұлттық банк елдің10 өңірінде инфляция баяулағанын хабарлаған еді.