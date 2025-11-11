KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:11, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Халыққа тегін берілетін 3500 дәрінің 20%-ынан қауіпсіздік стандартына сәйкессіздік анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Тимур Мұратов Үкімет отырысында халыққа тегін беріліп келген кейбір дәрілерді Қазақстан аумағында тіркеу уақытша тоқтатылғанын айтты. 

    Халыққа тегін берілетін 3500 дәрінің 20-ынан қауіпсіздік стандартына сәйкессіздік анықталды
    Фото: freepik.com

    — Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасы мен қауіпсіздігін бақылау мақсатында елімізде 2 зертхана жұмыс істейді.

    Биыл 1 723 дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға жүргізілген сараптама нәтижесі бойынша 43 дәрілік заттарда сәйкессіздік анықталып, олар нарықтан алынып тасталды, — деді ол.

    Министрлік тұрғындарға тегін берілетін 3 500 дәрілерінің тиімділігі мен қолдану барысындағы тәуекелдерді бағалап, 20%-ынан сәйкессіздік анықтаған.

    — Осыған байланысты өндірушілер тіркеу құжаттарына өзгерістер енгізіп, ал күрделі жағдайларда препараттың тіркелуі уақытша тоқтатылады, — деді Тимур Мұратов.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылап жатыр

    Тегтер:
    Үкімет отырысы Медицина Дәрі-дәрмек ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар