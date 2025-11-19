KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:05, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Халықтың табысын инфляциядан қорғаудың 3 жылдық бағдарламасы қабылданды

    АСТАНА. KAZINFORM — Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржы нарығын реттеу агенттігінің макроэкономикалық тұрақтандыру және халықтың әл-ауқатын арттыру жөніндегі 3 жылдық бірлескен іс-қимыл бағдарламасы бекітілді.

    Үкімет үйі
    Фото: Үкімет

    — Бағдарлама еліміздің алдағы үш жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі міндеттерін шешуге бағытталған. Халықтың тұрмыс деңгейі мен әл-ауқатын арттыру экономиканың сапалы әрі орнықты өсуі және инфляцияны төмендету есебінен қамтамасыз етіледі, — деді Премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында.

    Айтуынша, бағдарлама экономиканың жыл сайынғы өсімін кемінде 5%-ға, халықтың нақты табысын орта есеппен 2-3%-ға арттыруға мүмкіндік береді. 

    — Жаңа инвестициялық циклды іске қосу, бизнеске бөгет болатын кедергілерді жойып, мемлекеттің экономикадағы үлесін барынша азайтады. Сондай-ақ жұмыспен қамтуға жәрдемдесіп, әлеуметтік қолдауды нақты иесіне жеткізуге мүмкіндік береді. Инфляцияны төмендетуге, теңгерімді тарифтік саясатты жүргізуге, экспортты ұлғайтуға және импортқа тәуелділікті төмендетуге баса назар аударылады, — деді Үкімет басшысы.

    Бағдарламаның әр бағытын ойдағыдай іске асыру Премьер-министрдің орынбасарларына тапсырылды.

    Айта кету керек, бүгін Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржы нарығын реттеу агенттігінің макроэкономикалық тұрақтандыру және халықтың әл-ауқатын арттыру жөніндегі 3 жылдық бірлескен іс-қимыл бағдарламасы таныстырылды

    Осыған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында «Бәйтерек» холдингінің функциясы кеңейетінін айтты.

    Тегтер:
    ҚР Премьер-Министрі Инфляция Экономика Үкімет отырысы Олжас Бектенов Инвестициялар ҚР Ұлттық банкі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар