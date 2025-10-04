KZ
    01:15, 04 Қазан 2025

    ХАМАС израильдік кепілге алынғандарды босатуға және Трамптың жоспарын талқылауға дайын

    АСТАНА. KAZINFORM – Топ «Дональд Трамп жоспарының» бір тармағына сәйкес Израильге барлық тұтқынды – тірі де, өлі де күйінде беруге келісті, деп хабарлайды DW.

    В ХАМАС заявили о готовности к немедленным переговорам
    Фото: Anadolu Ajansı

    – Қозғалыс осы келісімнің егжей -тегжейін талқылау үшін делдалдар арқылы келіссөздерді дереу бастауға дайын екендігін растайды, - деп келтіреді Al Jazeera ХАМАС мәлімдемесін. 

    Сондай-ақ топ Газа секторын басқаруды «Палестина ұлттық консенсусына және арабтар мен исламды қолдауға негізделген» тәуелсіз органға беруге келісім берді.

    ХАМАС АҚШ президенті Дональд Трамптың Газа секторында атысты тоқтатып, тұтқын алмасу жөніндегі жоспарына жақын арада жауап беретінін жазған едік.

