ХАМАС Қызыл Крест ұйымына израильдік кепілге алынғандардың екінші тобын тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – ХАМАС ұйымы кепілде ұстаған барлық тірі израильдік босатылды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Израильдік БАҚ хабарлауынша, дүйсенбі күні ХАМАС кепілге алынған 13 израильдік азамат бар екінші топты Халықаралық Қызыл Крест комитетіне тапсырды. Бұдан бірер сағат бұрын кепілге алынған жеті израильдік азамат қайтарылған еді.
Адамдарды тапсыру процесі Газа секторының оңтүстігіндегі Хан-Юнис маңында өтті.
Бұған дейін Қызыл Крест көліктері қазіргі кезде тұтқындардың келесі тобын қабылдау үшін Газаның орталық бөлігіндегі Хан-Юнис аймағында орналасқаны хабарланған болатын.
Осылайша, дүйсенбі күні қол жеткізілген келісім аясында Газа секторында ХАМАС ұстаған 20 тірі адам босатылды. Дүйсенбі күні бұрын босатылған жеті кепілге алынған адам Израильге жетіп, отбасыларымен кездесті.
Сауд Арабиясының «Әл-Хадат» арнасы хабарлағандай, ХАМАС ұстаған кепілге алынғандардың денелері бүгін түстен кейін Қызыл Крест ұйымына тапсырылады. Хабарламада қанша адамның денесі тапсырылатыны аталған жоқ. Израиль кем дегенде 26 кепілге алынған адамның қаза тапқанын растады. ХАМАС олардың кейбірін табу қиынға соғуы мүмкін екенін мәлімдеді.
Еске салсақ, Газа секторындағы Израиль мен Палестина күштері арасындағы атысты тоқтату туралы келісім 10 қазан күні жергілікті уақыт бойынша түс кезінде (Астана уақыты бойынша 14:00) күшіне енді.
Келісім күшіне енгеннен кейін 72 сағат ішінде тірі және өлі израильдік тұтқындар босатылады.
Израиль премьер-министрінің кеңсесі Газада қалған кепілге алынғандарды қайтаруды жоспарлаған операцияны «Шекараға оралу» деп жариялады.
Өз кезегінде Израиль өмір бойына бас бостандығынан айырылған 250 палестиналық тұтқынды, сондай-ақ соғыс кезінде түрмеде отырған қосымша 1700 газалықты босатуы керек.