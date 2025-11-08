Харбин биыл меймандарын үш алып мұз қалашығымен қарсы алады
БЕЙЖІҢ. KAZINFORM — Биылғы қыста Харбин қонақтарын әрқайсысының аумағы 1 млн шаршы метрден асатын үш алып мұздан жасалған туристік аймақта қарсы алады, деп жазды Синьхуа.
Биылғы қыста Харбин қаласы қонақтар мен қысқы туризм жанкүйерлеріне жаңа тосынсый әзірлеп отыр — оларды әрқайсысының ауданы 1 миллион шаршы метрден асатын үш ірі мұз қалашығы күтіп тұр. Бұл туралы Хэйлунцзян провинциясы халық үкіметінің баспасөз қызметі сейсенбі күні өткен брифингте хабарлады.
Харбин қаласының мәдениет, радио, теледидар және туризм басқармасының басшысы Ван Хунсинь chinanews.com.cn порталына берген жауабында негізгі назар «Мұз бен қардың үлкен әлемі» саябағына аударылып отырғанын айтты. Бұл — мұз бен қар тақырыбына арналған әлемдегі ең ірі саябақтардың бірі.
Биыл оның аумағы 1 млн-нан 1,2 млн шаршы метрге дейін ұлғайып, мұнда заманауи технологиялар элементтері, балаларға арналған шығармашылық жобалар, ерекше сәулеттік стильдегі нысандар, ірі декоративті инсталляциялар мен ойын-сауық аттракциондары шоғырланатын болады.
Екінші басты көрікті орын — Тайяндао (Күн аралы) аралындағы Халықаралық қар мүсіндері көрмесі. Оның тарихы 1988 жылдан бастау алады. Биылғы маусымда көрме аумағы 1,5 млн шаршы метрге дейін кеңейтіліп, пайдаланылған қар көлемі 120 мың текше метрге жетпек.
Мұнда келушілер 260-тан астам керемет қар мүсіндерін тамашалап қана қоймай, қар үстінде ойнап жүрген алып пандаларды, еркін жүрген пингвиндер мен «орман патшасы» жолбарыстарды көре алады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұның барлығы адам мен табиғаттың үйлесімін бейнелеуге бағытталған.
Қысқы белсенді демалысты сүйетіндер үшін үшінші аймақ — Сунхуацзян (Сунгари) өзеніндегі «Мұз және қар карнавалы». Оның аумағы 1,45 млн шаршы метрге дейін кеңейтілген. Мұз қатқан өзен бетінде 60-тан астам ойын-сауық жобасы ұйымдастырылады: қар үстімен дрифтинг, сноукарт пен снегоходта жүру, әуе жастығы бар қайықпен сырғанау және тағы басқалар. Өзеннің екі жағалауында биік қардан жасалған алып қар адамы мүсіндері орнатылады.
Сонымен қатар, биылғы қыста қала аумағында 20-дан астам шаңғы базасы ашылып, туристерге қызмет көрсету инфрақұрылымы жаңғыртылады.
Айта кетейік, Харбиннің қысқы маусымы дәстүрлі түрде ресейлік туристер арасында ерекше танымал.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2024–2025 жылғы қысқы маусымда Харбин 135 миллион турист қабылдаған, олардың шамамен 6,3 пайызы шетелдік, ал солардың басым бөлігі — Ресей азаматтары.
Сарапшылардың пікірінше, Қытайдың қыркүйек айынан бастап Ресей азаматтарына енгізген визасыз режимі арқасында биыл Харбинге келетін ресейлік туристер саны бұдан да арта түспек.
Еске сала кетейік, жыл басында IX қысқы Азия ойындары Харбинде өтті.