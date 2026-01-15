Henley & Partners: Ең ықпалды төлқұжаттар тізімінде Қазақстан нешінші орында
АСТАНА. KAZINFORM – Британиялық Henley & Partners консалтингтік компаниясы 2026 жылға арналған әлемдегі ең ықпалды төлқұжаттар рейтингін жариялады.
Компанияның мәліметі бойынша, 2026 жылы ең тиімді төлқұжаттар Сингапур, Жапония және Оңтүстік Корея азаматтарына тиесілі. Мысалы, Сингапур азаматтары 227 ел мен аумақтың 192-сіне визасыз кіре алады. Жапония мен Оңтүстік Корея азаматтары 188 елге визасыз бару мүмкіндігіне ие.
Үшінші орынға бес еуропалық ел – Дания, Люксембург, Испания, Швеция және Швейцария бірдей деңгейде ие болды. Бұл елдердің азаматтары 186 мемлекет пен аумаққа визасыз бара алады.
Қазақстанның төлқұжаты да халықаралық рейтингіде позициясын жақсартты. Биыл төрт сатыға көтеріліп, 61-орынға тұрақтады. Қазақстан азаматтары 78 елге визасыз бара алады. Бұл көрсеткіш бойынша еліміз Боливия мен Суринаммен қатар тұр.
Рейтингінің 20 жылдық тарихында ең үлкен өсу көрсеткіші Біріккен Араб Әмірліктеріне тиесілі. 2006 жылдан бері бұл ел 57 сатыға көтеріліп, 149 мемлекетпен визасыз қатынас орнатты. Аталған жетістік Әмірліктердің сыртқы саясатының белсенділігі мен визалық талаптарды жеңілдетуінің нәтижесі ретінде бағаланды.
2025 жылы ең көп орын жоғалтқан ел – Ұлыбритания. Бір жыл ішінде олар 8 мемлекетпен визасыз қатынастан айырылды.
Еске салсақ, осыған дейін Қырғызстан АҚШ азаматтары үшін визасыз режимді қайта қарауды ұсынғанын жазған едік.