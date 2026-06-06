Хезболла Израильдің Ливан әскери қызметкерлеріне жасаған шабуылын айыптады
АСТАНА. KAZINFORM – Ливанның шииттік «Хезболла» қозғалысы Израиль дронының Ливан армиясының көлігіне жасаған соққысын қатаң айыптап, Бейрут билігін ел егемендігін қорғай алмады деп сынға алды, деп хабарлайды IRNA.
Ұйымның ресми мәлімдемесінде шабуыл салдарынан Ливан қарулы күштерінің үш әскери қызметкері қаза тапқаны айтылған.
«Хезболла» бұл оқиғаны Израильдің Ливан аумағына қарсы жүргізіп отырған шабуылдарының жалғасы деп бағалады.
– Бұл – Ливан қалалары мен ауылдарына, әсіресе елдің оңтүстігі мен Бекаа аңғарының батыс бөлігіне бағытталған шабуылдардың жалғасы болып табылатын нысаналы әрі қорыққандарынан жасалған қылмыс, – делінген қозғалыс мәлімдемесінде.
Шабуыл салдарынан Ливан армиясының екі офицері мен бір сарбазы қаза тапқан.
Сонымен қатар ұйым Ливан билігінің әрекетсіздігін сынға алып, болған жағдайға Бейруттың да белгілі бір деңгейде жауапты екенін мәлімдеді.
– Бұл оқиға ұлттық егемендікке немқұрайлы қараудың, азаматтардың өміріне салғырт қараудың және нәтижесіз ымыралардың заңды салдары болды. Соңғы мысал ретінде Вашингтонда қарсылас қойған талаптарға толықтай көну жағдайын атауға болады. Мұндай саясат Израиль режимін жаңа агрессияларға және Ливан халқы мен армиясына қарсы әрекеттерін жалғастыруға ынталандырады, – деп мәлімдеді «Хезболла».
Соңғы айларда Израиль мен Ливан шекарасындағы жағдай қайтадан шиеленісіп, тараптар арасында әуе шабуылдары мен атыстар жиілеген.
Айта кетейік, Ливанда Израиль шабуылдарынан қаза тапқандар саны 3 558 адамға жетті.