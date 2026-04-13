Хоккейден ӘЧ: Қазақстан әйелдер құрамасы бүгін қай командамен шеберлік байқасады
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін шайбалы хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионаты IB дивизионындағы екінші ойынын Нидерландқа қарсы өткізеді.
Отандастарымыз 12-18 сәуір аралығында Испанияда Латвия, Нидерланд, Испания, Оңтүстік Корея және Ұлыбританиямен шеберлік байқасады.
Екі команда қазірге дейін төрт мәрте кездесті. Оның 3-уі Нидерландтың басымдығымен аяқталса, 1-де Қазақстан жеңіске жетті.
Алғашқы турда Нидерланд құрамасы Испанияны 6:0 есебімен тізе бүктірсе, Қазақстан буллитен Латвияға 2:3 есебімен есе жіберді.
Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі:
Қақпашылар: Вероника Агеева («Торпедо»), Арина Щеколова, Полина Говтва (екеуі — «Томирис»)
Қорғаушылар: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (барлығы — «Томирис»), Катрин Мескини Полина Яковлева («Торпедо»), Аида Олжабаева, Мәдина Тұрсынова, Анна Пяткова («Айсұлу»);
Шабуылшылар: Мәлика Алдабергенова, Пернеш Әшімова, Елизавета Дюндина, Лариса Свиридова (барлығы — «Айсұлу»), София Зубкова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы («Торпедо»), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай барлығы — «Томирис»), София Муравьева («Айсұлу Таңдаулы»).
Енді қазақстандық хоккейшілер 15 сәуірде Испания, 17 сәуірде Оңтүстік Корея, 18 сәууірде Ұлыбритания құрамаларымен шеберлік байқасады.