    11:46, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Хоккейден ӘЧ: Қазақстан әйелдер құрамасы бүгін қай командамен шеберлік байқасады

    АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін шайбалы хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионаты IB дивизионындағы екінші ойынын Нидерландқа қарсы өткізеді.

    Қазқастанның хоккейден әйелдер құрамасы
    Фото: Қазақстан хоккей федерациясы

    Отандастарымыз 12-18 сәуір аралығында Испанияда Латвия, Нидерланд, Испания, Оңтүстік Корея және Ұлыбританиямен шеберлік байқасады.

    Екі команда қазірге дейін төрт мәрте кездесті. Оның 3-уі Нидерландтың басымдығымен аяқталса, 1-де Қазақстан жеңіске жетті.

    Алғашқы турда Нидерланд құрамасы Испанияны 6:0 есебімен тізе бүктірсе, Қазақстан буллитен Латвияға 2:3 есебімен есе жіберді.

    Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі:

    Қақпашылар: Вероника Агеева («Торпедо»), Арина Щеколова, Полина Говтва (екеуі — «Томирис»)

    Қорғаушылар: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (барлығы — «Томирис»), Катрин Мескини Полина Яковлева («Торпедо»), Аида Олжабаева, Мәдина Тұрсынова, Анна Пяткова («Айсұлу»);

    Шабуылшылар: Мәлика Алдабергенова, Пернеш Әшімова, Елизавета Дюндина, Лариса Свиридова (барлығы — «Айсұлу»), София Зубкова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы («Торпедо»), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай барлығы — «Томирис»), София Муравьева («Айсұлу Таңдаулы»).

    Енді қазақстандық хоккейшілер 15 сәуірде Испания, 17 сәуірде Оңтүстік Корея, 18 сәууірде Ұлыбритания құрамаларымен шеберлік байқасады.

    Ақбота Тұрсынбек
